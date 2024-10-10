شركة كولدويل بانكر تساعد على إطلاق مشروع مشترك بقيمة 175 مليون درهم إماراتي لتطوير مساكن جزر دبي الفاخرة

MENAFN - AETOSWire) قامت شركة كولدويل بانكر ، الشركة الرائدة في مجال الوساطة العقارية، مؤخراً بالمساعدة على إطلاق مشروع من شأنه إعادة تعريف قطاع المساكن الفاخرة في الإمارات العربية المتحدة. ومن المقرر أن يتم تطوير المشروع، الذي تبلغ قيمته 175 مليون درهم إماراتي، في مجتمع الجولف في جزر دبي، ليكون نسخة مطورة من مشروع نخلة جميرا الشهير.

وقد وقّعت كل من شركتي التطوير العقاري” جروفي للتطوير العقاري“، الرائدة في مجال التطوير العقاري في دبي والتي شارك تأسيسها، أبيشيك جالان، و”يو سكوير للتطوير العقاري“، التي أسسها رائدا الأعمال محمد أوميد وعبيد الرحمن شيخ، والمعروفة بتطوير الفلل الفاخرة، اتفاقية المشروع المشترك بوساطة من دارامفير سينج تشوهان، رئيس القسم التجاري في شركة كولدويل بانكر.

تشير أبحاث شركة كولدويل بانكر، التي تهدف لدعم تطوير مجتمعات سكنية فاخرة في جزر دبي، إلى أن مناطق مثل مجتمع الغولف ستشهد ارتفاعًا كبيرًا في قيمة العقارات في الإمارات العربية المتحدة. وعلى الرغم من أن المشروع يُعتبر تطويرًا لجزيرة نخلة جميرا، إلا أن هذه المنطقة قد أصبحت بالفعل جزءًا من خريطة العقارات الناشئة في الإمارات، حيث تتميز بالبنية التحتية المتميزة مثل الجسور وملاعب الغولف الخضراء. وسيتضمن المشروع الجديد شققًا فاخرة تتكون من غرفة نوم واحدة وحتى ثلاث غرف نوم، مع خدمات كاملة ومرافق ذات مستوى عالمي، بما في ذلك حوض سباحة وجاكوزي وصالة سينما. واستجابةً للطلب المتزايد على المنازل المستدامة والفعالة من حيث الطاقة، سيتم تجهيز المشروع بنظام متطور لإدارة النفايات، وكما ستصمم الشقق بطريقة تساعد على تقليل الحرارة والحفاظ على برودة البيئة الداخلية.

وتعليقاً على المشروع المشترك، قال دارامفير سنج، رئيس القسم التجاري في شركة كولدويل بانكر:” تُشير تحليلات السوق إلى ارتفاع الثقة المستهلكين في العقارات الفاخرة بالمنطقة. وفي هذا السياق، يشكل المستثمرون الدوليون الذين يختارون دبي وجهة للاستثمار العقاري الفاخر نسبة 30% من السوق حتى أغسطس 2024، مما يعكس نموّاً ملحوظاً ويؤكد استمرار جاذبية الإمارات العربية المتحدة كوجهة استثمارية مرغوبة في هذا القطاع. ونحن على ثقة بأن هذا المشروع الجديد سيُقدّم مجموعة متكاملة من المزايا، بدءاً من المنازل الذكية والاستدامة وصولاً إلى أرقى الخدمات، لتلبية تطلعات العملاء ااراغبين في تحقيق أحلامهم باقتناء عقار فاخر..“

لطالما أولى قطاع العقارات الفاخرة في الإمارات العربية المتحدة اهتماماً خاصاً بتقديم تجارب معيشة استثنائية. حيث يسعى مطورين مثل "جروفي للتطوير العقاري" و"يو سكوير للتطوير العقاري" إلى تقديم قيمة استثمارية فريدة ومواكبة التغيرات في تفضيلات المستهلكين وذلك من خلال التكنولوجيا الذكية ووسائل الراحة والتميز المعماري. يمثل المشروع القادم فرصة استثمارية جذابة، حيث يوفر عوائد استثمارية واعدة من خلال تقدير رأس المال وإيجار العقارات. ومن المتوقع أن يشهد سوق العقارات الفاخرة في الإمارات العربية المتحدة نموّاً مستداماً بمعدل نمو سنوي مركب يتراوح بين 18% و 24% خلال الفترة من 2022 إلى 2027، مدفوعاً بالازدهار الاقتصادي المستمر، والاقتصاد القوي والحيوي، وصناعة السياحة المزدهرة، والسياسات الحكومية الداعمة.

وفي معرض حديثه عن دور "كولدويل بانكر" في تيسير هذه الشراكة، قال السيد أبيشيك جالان (الشريك المؤسس لشركة "جروفي للتطوير العقاري""لقد قدم السيد دارامفير سنج خدمات قيمة وحاسمة في تسهيل هذه الشراكة. فقد شكلت تحليلاته المتعمقة لسوق العقارات الفاخرة الحالي، والاقتصاد الاستثماري، واهتمامات المستهلكين، والاتجاهات السائدة، عاملاً حاسماً في مساعدتنا على العثور على شريك استثماري موثوق في شركة "يو سكوير للتطوير العقاري".

وبدوره أكد عبيد الرحمن شيخ، من شركة يو سكوير للتطوير العقاري، على أهمية دور كولدويل في الاتفاق قائلاً:” يمثل هذا المشروع باكورة تعاوننا مع شركة كولدويل بانكر، وقد كانت التجربة مثمرة للغاية. إن التوقعات الإيجابية لسوق العقارات الفاخرة تدفعنا إلى الأمام. وقد أسفرت جهودنا المشتركة عن رؤية متكاملة للمشروع، حيث أولينا اهتمامًا خاصًا بتوفير مستويات عالية من الراحة والخصوصية والأمان والاستدامة، فضلاً عن دمج أحدث التقنيات الذكية، لتلبية احتياجات عملائنا من أصحاب الذوق الرفيع.“

يسعى المشروع المشترك إلى تحقيق رؤية طموحة تتمثل في توفير مجتمع سكني فريد من نوعه، يجمع بين الرقي والرفاهية والتميز. سيتميز المشروع ببنية تحتية متكاملة ذات جودة عالمية، ومرافق حصرية تلبي احتياجات العملاء الأكثر تطلبًا. هذا المشروع الاستثنائي سيشكل فرصة استثمارية مثالية لمختلف شرائح المستثمرين، سواء كانوا يبحثون عن منزل ثانٍ، أو يستهدفون تحقيق عائد استثماري مرتفع من خلال تأجير العقارات أو عمليات البيع والشراء السريعة.