شركة Cirruslabs تُعيّن ناغاراج بادمانابهان رئيساً تنفيذياً لأسواقها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا

اتخذت شركة CirrusLabs، وهي شركة أمريكية رائدة في مجال توفير منتجات البرمجيات والخدمات التكنولوجية ولها فرع في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2022، خطوة تغيير جذرية من خلال تعيين ناغاراج بادمانابهان ، وهو شريك سابق في شركة "Deloitte" يتمتع بخبرة تمتد على مدى عقدين من الزمن في مجال الاستشارات، في منصب الرئيس التنفيذي الجديد لأسواق الشرق الأوسط وإفريقيا. ويهدف هذا التعيين الاستراتيجي إلى تعزيز نمو شركة CirrusLabs في هذه السوق النشطة.

وقد أعرب نعيم حسين ، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في شركة CirrusLabs عن حماسته لهذا التعيين، وقال في هذا السياق: "لقد أثبت ناغاراج أنه رئيس دؤوب ويتمتع بسجل متميز في تحقيق نتائج الأعمال من خلال تقديمه الاستشارات التكنولوجية وبرامج التحول التكنولوجي للعملاء في مختلف القطاعات وتحقيقه للنمو المربح، ومسيرته المهنية تشهد له بذلك. وستكون خبرته الواسعة التي اكتسبها في تقديم الاستشارات للشركات الأربع الكبرى عاملاً أساسياً في دعم CirrusLabs على تحقيق إمكاناتها الكاملة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا".

من جانبه، عبّر ناغاراج، وهو رئيس استشاري متمرس عبر البرامج الاستشارية والتحويلية، عن حماسه، قائلاً: "أنا متحمس لنقل خبرتنا في مجال المنتجات والهندسة والخدمات التكنولوجية إلى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتحقيق نتائج تحويلية في مجال الأعمال في هذه المنطقة الحيوية".

قبل انضمامه إلى CirrusLabs، أمضى ناغاراج نحو عقدين من الزمن في العمل لدى شركات استشارية عالمية مثل Deloitte وKPMG وIBM. وكان يتولى قيادة برامج التحول والاستشارات السحابية لصالح شركة Deloitte بصفته شريكاً. كما يعدّ من عشاق لعبة الشطرنج وحاصل على تصنيف الاتحاد الدولي للشطرنج FIDE ويعمل كأستاذ مساعد في جامعة SP Jain.

هذا وتستعد شركة CirrusLabs لافتتاح مكاتب جديدة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وستشرع في تنفيذ خطط توسع سريعة في ظل القيادة الحكيمة للرئيس التنفيذي الجديد. وبفضل ما يتمتع به من خبرة تمتد على مدى أكثر من عقدين من الزمن في تقديم نتائج أعمال ممتازة لعملاء الشرق الأوسط، فإن فطنة ناغاراج التجارية وإتقانه لكيفية التعامل مع تعقيدات المنظومة المتغيرة باستمرار في المنطقة تجعل منه رصيداً قيّماً، لا سيّما في ظل خطط التوسع الطموحة لشركة CirrusLabs في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

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