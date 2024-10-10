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الأرصاد: توقعات بتكون سحب رعدية ممطرة على الشرقية والمدينة

10/10/2024 4:39:20 AM
(MENAFN- Al Watan) توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة و مكة المكرمة.
في حين يستمر التوقع بتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة و لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

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