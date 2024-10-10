الأرصاد: توقعات بتكون سحب رعدية ممطرة على الشرقية والمدينة

(MENAFN
- Al Watan)
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة و مكة المكرمة.
في حين يستمر التوقع بتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة و لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
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