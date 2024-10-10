الإعصار ميلتون يضرب الساحل الغربي لفلوريدا

(MENAFN
- Al Watan)
ضرب الإعصار ميلتون الساحل الغربي لولاية فلوريدا الأمريكية بالقرب من جزيرة سيستا كي، صباح الخميس، بقوة "فئة 3 شديدة الخطورة"، وفقا لما أفاد به المركز الوطني للأعاصير.
وبلغت سرعة رياح العاصفة 193 كيلومترا في الساعة، وفقا لما ذكره خبراء الأرصاد الجوية. وكان ميلتون قد وصل إلى فئة 5 عندما كان يتحرك نحو فلوريدا من خليج المكسيك، لكنه تم تخفيضه إلى الفئة 4 قبل أن ينخفض إلى المستوى 3 قبل أن يصل إلى اليابسة.
ومن المتوقع الآن أن ينتقل ميلتون من ساحل خليج فلوريدا عبر الولاية نحو المحيط الأطلسي. ومن المتوقع أيضا حدوث دمار شديد خارج السواحل. وتسببت العاصفة في تأجيل الرئيس جو بايدن رحلته إلى ألمانيا وأنجولا، والتي كان من المقرر أن تبدأ اليوم الخميس.
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