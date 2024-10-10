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الإعصار ميلتون يضرب الساحل الغربي لفلوريدا

10/10/2024 4:39:20 AM
(MENAFN- Al Watan) ضرب الإعصار ميلتون الساحل الغربي لولاية فلوريدا الأمريكية بالقرب من جزيرة سيستا كي، صباح الخميس، بقوة "فئة 3 شديدة الخطورة"، وفقا لما أفاد به المركز الوطني للأعاصير.
وبلغت سرعة رياح العاصفة 193 كيلومترا في الساعة، وفقا لما ذكره خبراء الأرصاد الجوية. وكان ميلتون قد وصل إلى فئة 5 عندما كان يتحرك نحو فلوريدا من خليج المكسيك، لكنه تم تخفيضه إلى الفئة 4 قبل أن ينخفض إلى المستوى 3 قبل أن يصل إلى اليابسة.
ومن المتوقع الآن أن ينتقل ميلتون من ساحل خليج فلوريدا عبر الولاية نحو المحيط الأطلسي. ومن المتوقع أيضا حدوث دمار شديد خارج السواحل. وتسببت العاصفة في تأجيل الرئيس جو بايدن رحلته إلى ألمانيا وأنجولا، والتي كان من المقرر أن تبدأ اليوم الخميس.

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