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ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 1.0% خلال أغسطس 2024م

10/10/2024 4:39:19 AM
(MENAFN- Al Watan) أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، نتائج مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر أغسطس من عام 2024م. ووفقًا لنتائج النشرة ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.0% خلال شهر أغسطس 2024م، مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق أغسطس 2023م، حيث جاء ذلك نتيجة ارتفاع نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء.
وأفادت النتائج عن ارتفاع الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر لشهر أغسطس عام 2024م بنسبة 0.8% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق أغسطس 2023م, فيما ارتفع الرقم القياسي لنشاط الصناعة التحويلية لشهر أغسطس عام 2024م بنسبة 1.1% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق أغسطس 2023م. وسجَّل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعًا بنسبة 4.1%، حيث سجَّل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها انخفاضًا بنسبة 0.9%، وذلك مقارنةً بشهر أغسطس من العام السابق. من جانب آخر سجل مؤشر الرقم القياسي للأنشطة النفطية خلال شهر أغسطس 2024 انخفاضًا بنسبة 1.4%، في حين حقق مؤشر الرقم القياسي للأنشطة غير النفطية ارتفاعًا بنسبة 7.0% وذلك مقارنة بشهر أغسطس 2023.
يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر عددًا من المنتجات الإحصائية المتعلقة بالصناعة ومنها مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، وهو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهريًا؛ ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار، وتكييف الهواء، ونشاط إمدادات المياه، وأنشطة الصرف الصحي، وإدارة النفايات ومعالجتها.

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