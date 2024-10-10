ارتفاع مبيعات جنرال موتورز من السيارات الكهربائية 60% في الصين - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تجاوزت مبيعات“جنرال موتورز” من السيارات الكهربائية والهجينة نظيرتها التقليدية في الصين لأول مرة خلال الربع الثالث من هذا العام، رغم الانخفاض الملحوظ الذي شهدته المبيعات الإجمالية وسط منافسة شرسة من المنافسين المحليين.
وباعت الشركة الأمريكية 224 ألف وحدة من السيارات الكهربائية والهجينة في الصين في الربع المنتهي في سبتمبر، مثلت 52.7% من إجمالي التسليمات، بزيادة 60.7% على أساس سنوي.
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وانخفض إجمالي مبيعات الشركة بنسبة 21% على أساس سنوي إلى 426 ألف مركبة في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر، جاء 75% منها عبر مشروع مشترك لها مع“سايك موتورز” الصينية.
وتجاوزت مبيعات العلامة التجارية“بويك” 67 ألف وحدة، بفضل تصدر طرازات“جي إل 8” فئتها، وأصبحت أول سيارة رياضية متعددة الأغراض فخمة تصل إلى مستوى مليوني وحدة في الصين من حيث الإنتاج والمبيعات.
المصدر:
MENAFN10102024000202011048ID1108765320
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