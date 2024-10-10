Thursday, 10 October 2024 12:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع مبيعات جنرال موتورز من السيارات الكهربائية 60% في الصين - جريدة البورصة

10/10/2024 4:39:10 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تجاوزت مبيعات“جنرال موتورز” من السيارات الكهربائية والهجينة نظيرتها التقليدية في الصين لأول مرة خلال الربع الثالث من هذا العام، رغم الانخفاض الملحوظ الذي شهدته المبيعات الإجمالية وسط منافسة شرسة من المنافسين المحليين.

وباعت الشركة الأمريكية 224 ألف وحدة من السيارات الكهربائية والهجينة في الصين في الربع المنتهي في سبتمبر، مثلت 52.7% من إجمالي التسليمات، بزيادة 60.7% على أساس سنوي.

موضوعات متعلقة الذكاء الاصطناعي يدفع القيمة السوقية لـ بلانتير قرب 100 مليار دولار بافت يجمع قرابة ملياري دولار من بيع سندات الساموراي اليابانية تباين أداء الأسهم الأوروبية عند الافتتاح مع ترقب محضر المركزي

وانخفض إجمالي مبيعات الشركة بنسبة 21% على أساس سنوي إلى 426 ألف مركبة في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر، جاء 75% منها عبر مشروع مشترك لها مع“سايك موتورز” الصينية.

وتجاوزت مبيعات العلامة التجارية“بويك” 67 ألف وحدة، بفضل تصدر طرازات“جي إل 8” فئتها، وأصبحت أول سيارة رياضية متعددة الأغراض فخمة تصل إلى مستوى مليوني وحدة في الصين من حيث الإنتاج والمبيعات.


المصدر:

MENAFN10102024000202011048ID1108765320

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث