ارتفاع مبيعات جنرال موتورز من السيارات الكهربائية 60% في الصين - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تجاوزت مبيعات“جنرال موتورز” من السيارات الكهربائية والهجينة نظيرتها التقليدية في الصين لأول مرة خلال الربع الثالث من هذا العام، رغم الانخفاض الملحوظ الذي شهدته المبيعات الإجمالية وسط منافسة شرسة من المنافسين المحليين.

وباعت الشركة الأمريكية 224 ألف وحدة من السيارات الكهربائية والهجينة في الصين في الربع المنتهي في سبتمبر، مثلت 52.7% من إجمالي التسليمات، بزيادة 60.7% على أساس سنوي.

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وانخفض إجمالي مبيعات الشركة بنسبة 21% على أساس سنوي إلى 426 ألف مركبة في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر، جاء 75% منها عبر مشروع مشترك لها مع“سايك موتورز” الصينية.

وتجاوزت مبيعات العلامة التجارية“بويك” 67 ألف وحدة، بفضل تصدر طرازات“جي إل 8” فئتها، وأصبحت أول سيارة رياضية متعددة الأغراض فخمة تصل إلى مستوى مليوني وحدة في الصين من حيث الإنتاج والمبيعات.





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