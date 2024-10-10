ارتفاع أسعار النفط مع ضرب إعصار ميلتون ولاية فلوريدا - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، في ظل ارتفاع الطلب على الوقود في الولايات المتحدة مع اقتراب إعصار“ميلتون” من فلوريدا، واستمرار متابعة التوترات في الشرق الأوسط.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر بنسبة 0.78% أو 60 سنتًا إلى 77.18 دولار للبرميل.
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وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس تسليم نوفمبر بنسبة 0.83% أو 62 سنتًا إلى 73.86 دولار للبرميل.
وأدى إعصار“ميلتون” -الذي ضرب الساحل الغربي لولاية فلوريدا ورفع منسوب المياه- إلى زيادة الطلب على البنزين، حيث نفدت الإمدادات من نحو ربع محطات الوقود في الولاية، وفقًا لوكالة“رويترز”.
وتلقت أسعار النفط دعمًا أيضًا من متابعة المستثمرين للتوترات في الشرق الأوسط، حيث وعد وزير الدفاع الإسرائيلي“يوآف جالانت” بأن الضربة ضد إيران ستكون“قاتلة ودقيقة ومفاجئة”.
لكن بيانات مخزونات النفط في الولايات المتحدة حدت من توسيع المكاسب، حيث كشفت إدارة معلومات الطاقة أن المخزون ارتفع بمقدار 5.8 مليون برميل إلى 422.7 مليون برميل الأسبوع المنتهي في الرابع من أكتوبر، وهي زيادة أكبر من التوقعات.
المصدر:
MENAFN10102024000202011048ID1108765319
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