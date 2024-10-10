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ارتفاع أسعار النفط مع ضرب إعصار ميلتون ولاية فلوريدا - جريدة البورصة

10/10/2024 4:39:10 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، في ظل ارتفاع الطلب على الوقود في الولايات المتحدة مع اقتراب إعصار“ميلتون” من فلوريدا، واستمرار متابعة التوترات في الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر بنسبة 0.78% أو 60 سنتًا إلى 77.18 دولار للبرميل.

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وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس تسليم نوفمبر بنسبة 0.83% أو 62 سنتًا إلى 73.86 دولار للبرميل.

وأدى إعصار“ميلتون” -الذي ضرب الساحل الغربي لولاية فلوريدا ورفع منسوب المياه- إلى زيادة الطلب على البنزين، حيث نفدت الإمدادات من نحو ربع محطات الوقود في الولاية، وفقًا لوكالة“رويترز”.

وتلقت أسعار النفط دعمًا أيضًا من متابعة المستثمرين للتوترات في الشرق الأوسط، حيث وعد وزير الدفاع الإسرائيلي“يوآف جالانت” بأن الضربة ضد إيران ستكون“قاتلة ودقيقة ومفاجئة”.

لكن بيانات مخزونات النفط في الولايات المتحدة حدت من توسيع المكاسب، حيث كشفت إدارة معلومات الطاقة أن المخزون ارتفع بمقدار 5.8 مليون برميل إلى 422.7 مليون برميل الأسبوع المنتهي في الرابع من أكتوبر، وهي زيادة أكبر من التوقعات.


المصدر:

MENAFN10102024000202011048ID1108765319

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