بينينسيولا توسع نشاطها في إمدادات الوقود البحري التقليدي والبديل - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قال مسؤول تنفيذي كبير إن شركة بينينسيولا العالمية لتوريد الوقود البحري تعمل على زيادة وجودها في أسواق وقود السفن التقليدي بمنطقة الشرق الأوسط، في حين تعمل على زيادة إمدادات الوقود البديل في مناطق أخرى.

وقال مدير العمليات بالشركة كيني ماكلين لرويترز على هامش مؤتمر سيبكون 2024 هذا الأسبوع“قمنا حديثا بتدشين عمليات توريد جديدة في السوق المادية بأبوظبي وجبل علي لتضاف إلى عملياتنا الحالية في الفجيرة، لذلك نركز على أن يكون لنا وجود كبير في تلك الموانئ”.

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وأضاف ن الشركة حصلت على تراخيص للوقود لكلا الميناءين، مما يضاف إلى خدمات الشركة في أكثر من 500 ميناء على مستوى العالم.

عزز تغيير مسار السفن إلى جنوب القارة الأفريقية بسبب أزمة البحر الأحمر أحجام المبيعات في موريشيوس ولاس بالماس، وكذلك في جبل طارق والجزيرة الخضراء غرب البحر المتوسط.

وقال“تغيير المسارات يعد الآن بمثابة الوضع الطبيعي الجديد لحركة الشحن، وبالتالي فإن الطلب الآن عاد لطبيعته”.

تستعد الشركة أيضا لتعزيز إمدادات الوقود البديل وسط جهود القطاع لخفض الانبعاثات.

وقال ماكلين“سفينتنا المتخصصة في تموين السفن التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال ليفانتي إل.إن.جي تعمل في غرب البحر المتوسط، لذلك نتابع الطلب هناك بشكل طبيعي”.

وأضاف“نقدم أيضا حلول الغاز الطبيعي المسال في جنوب شرق آسيا وأنتويرب وروتردام وأمستردام، بالإضافة إلى عدد من الموانئ الأخرى حيث يحتاج العملاء إلى الغاز الطبيعي المسال”.

وتعتزم الشركة تركيز خدمات التموين بالغاز الطبيعي المسال على ممرات الشحن التقليدية والمواقع الأقرب إلى البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال ومرافق التحميل.

ويتوقع ماكلين أيضا زيادة كبيرة في الطلب على الوقود الحيوي البحري بحلول 2025، خاصة في الاتحاد الأوروبي بعد تشديد نظام الفع مقابل الانبعاثات واللوائح البيئية البحرية.

وأضاف أن الشركة لديها ناقلات كيماوية يمكنها توريد الوقود الحيوي بأي معدل بما يتماشى مع متطلبات العملاء.

تعمل الشركة مع أطراف ثالثة وتستثمر في تطوير سبل تموين السفن بالميثانول والأمونيا، غير أن ماكلين يستبعد اتضاح الطلب الفعلي على مثل هذه الأنواع من الوقود في الوقت الحالي.





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