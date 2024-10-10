الصين تُطلق أداة تتيح للمستثمرين 71 مليار دولار لدعم سوق الأسهم - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أطلق الصيني أداة لتوفير سيولة للمؤسسات للاستثمار في سوق الأوراق المالية، كجزء من حزمة تحفيز واسعة تم الإعلان عنها في وقت سابق، مما أشعل أسعار الأسهم.

سيقبل بنك الشعب الصيني طلبات من الشركات المالية المؤهلة، وصناديق الاستثمار، وشركات التأمين اعتبارا من اليوم الخميس، للحصول على أصول يمكن تسيليها بسهولة مثل السندات الحكومية وأذون البنك المركزي مقابل تقديم ضمانات معينة، وفقا لبيان البنك. ستصل السيولة التي توفرها هذه الأداة 500 مليار يوان (70.6 مليار دولار) ويمكن زيادتها في المستقبل.

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كشف محافظ بنك الشعب الصيني، بان غونغ شينغ، عن هذه الأداة كجزء من سلسلة إجراءات تحفيزية الشهر الماضي، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى لدعم الاقتصاد المتباطئ. وأثارت هذه الخطوات ارتفاعاً كبيراً في الأسهم بنسبة تصل إلى 30%.

وأوضح“بان” أن الأموال التي يتم الحصول عليها من خلال هذه الأداة يمكن استخدامها فقط للاستثمار في سوق الأسهم، مشيراً إلى أن الضمانات تشمل السندات، وصناديق الاستثمار المتداولة في الأسهم، وأسهم مؤشر“سي إس آي 300” (CSI 300)، وأصول أخرى.

جاء هذا الإعلان في وقت تباطأت فيه موجة ارتفاع الأسهم بسبب عدم وجود تحفيز مالي فوري بعد انتهاء العطلة الوطنية. وينتظر المستثمرون الآن مؤتمراً صحفيا يعقده وزير المالية لان فوآن يوم السبت، بحثاً عن دلائل على أي خطوات لتعزيز الاقتراض الحكومي والإنفاق لدعم النمو.

قالت سيرينا تشو، كبيرة متخصصة الاقتصاد الصيني لدى“ميزوهو” للأوراق المالية في آسيا، إنه من المتوقع أن تدعم هذه السياسة السوق، لكنها لم تحدد توقيت انعكاس تلك الآلية على أداء سوق الأسهم.

يُذكر أن السلطات كثفت دعمها لسوق الأسهم والاقتصاد في ظل تراجع الزخم الاقتصادي في الأشهر الأخيرة، مما يهدد تحقيق هدف النمو الاقتصادي البالغ حوالي 5% لهذا العام.

ولا يزال الإنفاق الاستهلاكي ضعيفاً، حيث أنفق السياح أقل خلال العطلة الطويلة في أكتوبر مقارنة بما قبل الجائحة.





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