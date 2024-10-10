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ارتفاع الأسهم اليابانية .. وسهم ليون يصعد 7% - جريدة البورصة

10/10/2024 4:39:10 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم اليابانية عند إغلاق تعاملات اليوم الخميس، مع تقييم المستثمرين لبيانات أسعار المنتجين التي صعدت بما يفوق التوقعات، في إشارة إلى ارتفاع التضخم.

وارتفع مؤشر“نيكي” بنسبة 0.26% أو (+ 102 نقطة) إلى 39380 نقطة، وصعد“توبكس” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.20% أو (+ 5 نقاط) إلى 2712نقطة عند الإغلاق.

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وتراجعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.15% إلى 149.12 ين، بعدما ارتفعت في وقت سابق إلى 149.54 ين للمرة الأولى منذ الثاني من أغسطس.

وارتفع سهم“ليون كورب” بنسبة 6.94% إلى 1701 ينًا، بعدما استحوذ صندوق“يابان أكتيفجن كابيتال” على حصة في الشركة اليابانية المصنعة للسلع الاستهلاكية.

وكان سهم“آيون” أكبر الخاسرين في مؤشر“نيكي”، حيث هبط بنسبة 8.66% إلى 3542 ينًا، بعد أن سجلت سلسلة المتاجر الكبرى انخفاضًا بنسبة 76.5% في صافي ربحها في الستة أشهر المنتهية في أغسطس.

وكشفت بيانات بنك اليابان المركزي، تسارع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.8% في سبتمبر، من 2.6% في أغسطس، ومتفوقًا على التوقعات البالغة 2.3%.


المصدر:

MENAFN10102024000202011048ID1108765316

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