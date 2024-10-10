ارتفاع الأسهم اليابانية .. وسهم ليون يصعد 7% - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم اليابانية عند إغلاق تعاملات اليوم الخميس، مع تقييم المستثمرين لبيانات أسعار المنتجين التي صعدت بما يفوق التوقعات، في إشارة إلى ارتفاع التضخم.
وارتفع مؤشر“نيكي” بنسبة 0.26% أو (+ 102 نقطة) إلى 39380 نقطة، وصعد“توبكس” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.20% أو (+ 5 نقاط) إلى 2712نقطة عند الإغلاق.
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وتراجعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.15% إلى 149.12 ين، بعدما ارتفعت في وقت سابق إلى 149.54 ين للمرة الأولى منذ الثاني من أغسطس.
وارتفع سهم“ليون كورب” بنسبة 6.94% إلى 1701 ينًا، بعدما استحوذ صندوق“يابان أكتيفجن كابيتال” على حصة في الشركة اليابانية المصنعة للسلع الاستهلاكية.
وكان سهم“آيون” أكبر الخاسرين في مؤشر“نيكي”، حيث هبط بنسبة 8.66% إلى 3542 ينًا، بعد أن سجلت سلسلة المتاجر الكبرى انخفاضًا بنسبة 76.5% في صافي ربحها في الستة أشهر المنتهية في أغسطس.
وكشفت بيانات بنك اليابان المركزي، تسارع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.8% في سبتمبر، من 2.6% في أغسطس، ومتفوقًا على التوقعات البالغة 2.3%.
المصدر:
MENAFN10102024000202011048ID1108765316
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