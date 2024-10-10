ارتفاع أسعار النحاس مع ترقب مؤتمر وزير المالية الصيني - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) زادت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الخميس في ظل انتعاش أداء المعادن الصناعية، مع ترقب المستثمرين مؤتمراً صحفياً لوزير المالية الصيني السبت القادم، قد يكشف خلاله عن تدابير لدعم الاقتصاد.
وارتفعت أسعار العقود الآجلة للنحاس تسليم ديسمبر في بورصة شيكاغو بنسبة 0.30% إلى 4.4125 دولار للرطل.
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وارتدت أسعار النحاس في بورصة لندن من أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين، لترتفع بنسبة 0.40% إلى 9711 دولاراً للطن.
يعقد وزير المالية الصيني“لان فو آن” مؤتمراً صحفياً السبت القادم لإيجاز الوضع الاقتصادي لبلاده، والكشف عن تدابير لتعزيز إجراءات السياسة المالية والنمو الاقتصادي.
ويترقب المستثمرون هذا المؤتمر عن كثب بعدما لم تكشف بكين عن إجراءات مالية لتحفيز النمو الاقتصادي بعد العودة من عطلة الأسبوع الذهبي كما كان متوقعاً.
المصدر:
MENAFN10102024000202011048ID1108765314
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