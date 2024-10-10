ارتفاع أسعار النحاس مع ترقب مؤتمر وزير المالية الصيني - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) زادت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الخميس في ظل انتعاش أداء المعادن الصناعية، مع ترقب المستثمرين مؤتمراً صحفياً لوزير المالية الصيني السبت القادم، قد يكشف خلاله عن تدابير لدعم الاقتصاد.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للنحاس تسليم ديسمبر في بورصة شيكاغو بنسبة 0.30% إلى 4.4125 دولار للرطل.

موضوعاتبافت يجمع قرابة ملياري دولار من بيع سندات الساموراي اليابانية تباين أداء الأسهم الأوروبية عند الافتتاح مع ترقب محضر المركزي “إكسون” تخطط لزيادة الإنتاج من حقل ستابروك في غيانا

وارتدت أسعار النحاس في بورصة لندن من أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين، لترتفع بنسبة 0.40% إلى 9711 دولاراً للطن.

يعقد وزير المالية الصيني“لان فو آن” مؤتمراً صحفياً السبت القادم لإيجاز الوضع الاقتصادي لبلاده، والكشف عن تدابير لتعزيز إجراءات السياسة المالية والنمو الاقتصادي.

ويترقب المستثمرون هذا المؤتمر عن كثب بعدما لم تكشف بكين عن إجراءات مالية لتحفيز النمو الاقتصادي بعد العودة من عطلة الأسبوع الذهبي كما كان متوقعاً.





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