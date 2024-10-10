الحرب في لبنان تدفع المصدرين للبحث عن أسواق بديلة

MENAFN - Al-Borsa News) دفع تصاعد الهجوم الإسرائيلي على جنوب لبنان، مصدرين للبحث عن أسواق تصديرية بديلة للسوق اللبناني؛ خوفاً من توسع دائرة الصراع ومحاولة للحفاظ على مواردهم الدولارية.

وتصدر مصر إلى لبنان مواد محجرية وسيراميك وأسمنت وحاصلات زراعية طازجة، بالإضافة إلى بعض المصنعات الغذائية.

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وسجلت صادرات السيراميك إلى السوق اللبناني نحو 3.426 مليون دولار، خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجاري، بينما سجلت صادرات الأسمنت 25.594 مليون دولار، وفقاً للمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات.

في حين نمت صادرات مصر من البطاطس خلال موسم 2024 بنسبة 60% لتبلغ 73.5 ألف طن بقيمة 30 مليون دولار، بحسب جهاز التمثيل التجاري.

وقال بهاء عبدالمجيد، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا آرت، إنَّ لبنان يستحوذ على 10% من حجم صادرات الشركة الكلية بقيمة تصل إلى 95 ألف دولار سنوياً.

أشار إلى أن ((سيراميكا آرت)) بدأت في البحث عن أسواق بديلة لتحقيق مستهدفاتها التصديرية، ونركز على أسواق أفريقيا للاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تدخل فيها مصر مع تلك الدول بجانب أسواق أمريكا اللاتينية والسنغال.

كشف أن الشركة تركز على زيادة الكميات المصدرة إلى ليبيا، خلال العام الجاري، بالتزامن مع مشروعات إعادة الإعمار التي تنفذ في ليبيا خلال الفترة الحالية.

أوضح أن الشركة رفعت الطاقة الإنتاجية بنسبة 20% لتصل إلى 50 ألف متر يومياً، وذلك تمهيداً لدخول أسواق تصديرية جديدة.

وسجلت صادرات مصر من السيراميك خلال أول 8 أشهر من العام الجاري نحو 72 مليون دولار، بحسب المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.

وقال إبراهيم غالي، رئيس مجلس إدارة شركة ((ستار ستون))، إحدى شركات مجموعة ((جريمك)) في مجال صناعة الرخام والجرانيت، إنَّ السوق الأفريقي محط أنظار جميع المصدرين، خلال الفترة الراهنة، وبالتالي هو البديل الأمثل للسوق اللبناني.

وأوضح لـ((البورصة))، أن الشركة وضعت خطة طموحاً لزيادة إنتاجها بنسبة 50%، وتتجاوز حالياً 500 ألف متر مربع من الرخام والجرانيت لذلك جاهزون لتلبية جميع احتياجات الأسواق الجديدة.

وقالت سمية شحاتة، العضو المنتدب لشركة الأمل للحاصلات الزراعية، إنَّ الشركة تصدر إلى لبنان سنوياً 10% من حجم إنتاجها الكلي الذي يتجاوز حاجز الـ11 ألف طن من المحاصيل الزراعية المختلفة.

وأضافت لـ((البورصة))، أن صادرات الشركة إلى لبنان تأثرت، خلال شهر سبتمبر الماضي، لكن الشركة وضعت خطة للبحث عن بدائل أخرى للسوق اللبناني لحين استقرار الأوضاع.

وأشارت إلى أن الشركة اتجهت للبحث عن أسواق تصديرية جديدة في أفريقيا، بجانب الأسواق التي تصدر لها حالياً إلى أوروبا والمغرب العربي وشرق آسيا.

وأوضحت أن الأسواق البديلة ستدعم خطة الشركة للوصول إلى المبيعات المستهدفة بنهاية العام الجاري وقيمتها 40 مليون دولار، مقابل 26 مليون العام الماضي.

ومن جانبه، قال فاروق محمود، رئيس مجلس إدارة مصنع الأمير لتصنيع وتجهيز الحاصلات الزراعية، إنَّ الشركة تصدر إلى لبنان الفول وبقوليات أخرى بكميات تصل إلى 300 طن شهرياً، مشيرا إلى أن شركته توقفت عن التصدير إلى لبنان منذ اندلاع الحرب.

أضاف لـ((البورصة))، أن الشركة تستهدف زيادة صادراتها بنسبة 15% بدعم من فتح أسواق جديدة بديلة للبنان من بينها تنزانيا والصومال لنفاذ محاصيل البسلة الصفراء والأرز والدقيق للسوق الأفريقي، بالإضافة إلى مضاعفة صادراتها من الفول والتمور لدول ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند بجانب صادرات الشركة إلى الأسواق العربية.

وبلغت صادرات مصر الزراعية، خلال الفترة من يناير 2024 حتى منتصف سبتمبر الماضي 6.4 مليون طن، بزيادة 529 ألف طن على الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب محمد المنسي، رئيس الحجر الزراعي.

وقال أحمد شيرين، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إنَّ القطاع يركز على تصدير الأسمنت إلى الدول العربية المجاورة في محاولة لتعويض تراجع التصدير إلى السوق اللبناني.

وأضاف لـ((البورصة))، أن حجم إنتاج مصر من الأسمنت كبير، وهو ما يدفع الشركات العاملة في القطاع للبحث عن أسواق جديدة للاستفادة من فائض الإنتاج.

وسجلت صادرات مصر من الأسمنت خلال أول 8 أشهر من العام الجاري، نحو 616 مليون دولار، مقابل 469 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2023، بحسب المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.

ويبلغ إجمالي عدد الشركات العاملة في صناعة الأسمنت فى مصر 19 شركة، بحجم استثمارات يتجاوز 225 مليار جنيه، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 82.5 مليون طن سنوياً، وفقاً للموقع الرسمي لشعبة منتجي الأسمنت.