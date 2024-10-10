الحرب في لبنان تدفع المصدرين للبحث عن أسواق بديلة

(MENAFN
- Al-Borsa News) دفع تصاعد الهجوم الإسرائيلي على جنوب لبنان، مصدرين للبحث عن أسواق تصديرية بديلة للسوق اللبناني؛ خوفاً من توسع دائرة الصراع ومحاولة للحفاظ على مواردهم الدولارية.
وتصدر مصر إلى لبنان مواد محجرية وسيراميك وأسمنت وحاصلات زراعية طازجة، بالإضافة إلى بعض المصنعات الغذائية.
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وسجلت صادرات السيراميك إلى السوق اللبناني نحو 3.426 مليون دولار، خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجاري، بينما سجلت صادرات الأسمنت 25.594 مليون دولار، وفقاً للمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات.
في حين نمت صادرات مصر من البطاطس خلال موسم 2024 بنسبة 60% لتبلغ 73.5 ألف طن بقيمة 30 مليون دولار، بحسب جهاز التمثيل التجاري.
وقال بهاء عبدالمجيد، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا آرت، إنَّ لبنان يستحوذ على 10% من حجم صادرات الشركة الكلية بقيمة تصل إلى 95 ألف دولار سنوياً.
أشار إلى أن ((سيراميكا آرت)) بدأت في البحث عن أسواق بديلة لتحقيق مستهدفاتها التصديرية، ونركز على أسواق أفريقيا للاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تدخل فيها مصر مع تلك الدول بجانب أسواق أمريكا اللاتينية والسنغال.
كشف أن الشركة تركز على زيادة الكميات المصدرة إلى ليبيا، خلال العام الجاري، بالتزامن مع مشروعات إعادة الإعمار التي تنفذ في ليبيا خلال الفترة الحالية. بعد عام من المقاطعة.. الشركات المصرية تعيد رسم قواعد المنافسة
أوضح أن الشركة رفعت الطاقة الإنتاجية بنسبة 20% لتصل إلى 50 ألف متر يومياً، وذلك تمهيداً لدخول أسواق تصديرية جديدة.
وسجلت صادرات مصر من السيراميك خلال أول 8 أشهر من العام الجاري نحو 72 مليون دولار، بحسب المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.
وقال إبراهيم غالي، رئيس مجلس إدارة شركة ((ستار ستون))، إحدى شركات مجموعة ((جريمك)) في مجال صناعة الرخام والجرانيت، إنَّ السوق الأفريقي محط أنظار جميع المصدرين، خلال الفترة الراهنة، وبالتالي هو البديل الأمثل للسوق اللبناني.
وأوضح لـ((البورصة))، أن الشركة وضعت خطة طموحاً لزيادة إنتاجها بنسبة 50%، وتتجاوز حالياً 500 ألف متر مربع من الرخام والجرانيت لذلك جاهزون لتلبية جميع احتياجات الأسواق الجديدة. ((شحاتة)): الأسواق البديلة خطتنا للوصول إلى 40 مليون دولار
وقالت سمية شحاتة، العضو المنتدب لشركة الأمل للحاصلات الزراعية، إنَّ الشركة تصدر إلى لبنان سنوياً 10% من حجم إنتاجها الكلي الذي يتجاوز حاجز الـ11 ألف طن من المحاصيل الزراعية المختلفة.
وأضافت لـ((البورصة))، أن صادرات الشركة إلى لبنان تأثرت، خلال شهر سبتمبر الماضي، لكن الشركة وضعت خطة للبحث عن بدائل أخرى للسوق اللبناني لحين استقرار الأوضاع.
وأشارت إلى أن الشركة اتجهت للبحث عن أسواق تصديرية جديدة في أفريقيا، بجانب الأسواق التي تصدر لها حالياً إلى أوروبا والمغرب العربي وشرق آسيا.
وأوضحت أن الأسواق البديلة ستدعم خطة الشركة للوصول إلى المبيعات المستهدفة بنهاية العام الجاري وقيمتها 40 مليون دولار، مقابل 26 مليون العام الماضي.
ومن جانبه، قال فاروق محمود، رئيس مجلس إدارة مصنع الأمير لتصنيع وتجهيز الحاصلات الزراعية، إنَّ الشركة تصدر إلى لبنان الفول وبقوليات أخرى بكميات تصل إلى 300 طن شهرياً، مشيرا إلى أن شركته توقفت عن التصدير إلى لبنان منذ اندلاع الحرب.
أضاف لـ((البورصة))، أن الشركة تستهدف زيادة صادراتها بنسبة 15% بدعم من فتح أسواق جديدة بديلة للبنان من بينها تنزانيا والصومال لنفاذ محاصيل البسلة الصفراء والأرز والدقيق للسوق الأفريقي، بالإضافة إلى مضاعفة صادراتها من الفول والتمور لدول ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند بجانب صادرات الشركة إلى الأسواق العربية. طموح شركات الصناعات الغذائية الصغيرة للتصدير يصطدم بارتفاع تكلفة المعارض الخارجية
وبلغت صادرات مصر الزراعية، خلال الفترة من يناير 2024 حتى منتصف سبتمبر الماضي 6.4 مليون طن، بزيادة 529 ألف طن على الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب محمد المنسي، رئيس الحجر الزراعي.
وقال أحمد شيرين، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إنَّ القطاع يركز على تصدير الأسمنت إلى الدول العربية المجاورة في محاولة لتعويض تراجع التصدير إلى السوق اللبناني.
وأضاف لـ((البورصة))، أن حجم إنتاج مصر من الأسمنت كبير، وهو ما يدفع الشركات العاملة في القطاع للبحث عن أسواق جديدة للاستفادة من فائض الإنتاج.
وسجلت صادرات مصر من الأسمنت خلال أول 8 أشهر من العام الجاري، نحو 616 مليون دولار، مقابل 469 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2023، بحسب المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.
ويبلغ إجمالي عدد الشركات العاملة في صناعة الأسمنت فى مصر 19 شركة، بحجم استثمارات يتجاوز 225 مليار جنيه، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 82.5 مليون طن سنوياً، وفقاً للموقع الرسمي لشعبة منتجي الأسمنت.
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