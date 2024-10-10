((كريستل جروب)) للأجهزة الكهربائية تستثمر 12 مليون دولار لإنشاء مصنع فى الإسكندرية

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف مجموعة كريستل جروب للأجهزة الكهربائية إنشاء فى محافظة الإسكندرية باستثمارات مبدئية تقدر بـ12 مليون دولار، فى محاولة للاستفادة من القدرة الشرائية الكبيرة فى السوق المحلى والتصديري.

وقال مصطفى أحمد، رئيس مجلس إدارة المجموعة، إنَّ المصنع سينفذ بالشراكة مع 3 مستثمرين أجانب، على مساحة 4 أفدنة، وستسهم المجموعة بأرض المصنع، بينما يتولى المستثمرون التشغيل، وتوريد الماكينات المتطورة.

موضوعاتاليابان تعتزم إقامة مدينة ترفيهية بجانب المتحف المصري الكبير الحرب في لبنان تدفع المصدرين للبحث عن أسواق بديلة بعد عام من المقاطعة.. الشركات المصرية تعيد رسم قواعد المنافسة

وأوضح أن ((كريستل جروب)) تخطط لزيادة نسبة المكون المحلى فى المنتج إلى 60%، وبالتحديد فى منتجى البوتاجاز والغسالة للاستفادة من المزايا التى تتيحها الدولة للشركات التى تعتمد على مدخلات تصنيع محلية.

وذكر أن الشركة تجرى حالياً المرحلة الإنشائية للمصنع، ومن المخطط استيراد الماكينات، وبدء عمليات التشغيل خلال النصف الثانى من عام 2026.

ولفت إلى أن شركة أوشن الإيطالية أحد المساهمين فى الشركة ستكون المسئولة عن تصدير المنتجات لدول أوروبا وأفريقيا تحت اسم ((أوشن ocean))، كما تسهم فى نقل خبرة التصنيع الإيطالية للعمالة المصرية.

وتأسست مجموعة كريستل للأجهزة الكهربائية فى عام 1974 بالإسكندرية، ولديها توكيلات لأكثر من 5 علامات تجارية فى مصر من بينها باناسونيك، وجيت إيرو، وأوشن الإيطالية، وتتمتع المجموعة بشبكة توزيع تضم أكثر من 500 نقطة بيع فى مصر.

ووفق توقعات موقع موردور إنتلجنس، ستصل مبيعات الأجهزة المنزلية فى مصر إلى 6.42 مليار دولار بنهاية العام الجاري، وترتفع إلى 10.61 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوى يبلغ 8.97%.

ويعمل فى مصر أكثر من 150 مصنعاً لإنتاج الأجهزة الكهربائية، منها 20 مصنعاً كبيراً والباقى مصانع متوسطة وصغيرة تركز على صناعات أقل تعقيداً مثل إنتاج المكواة والخلاطات الكهربائية، وفقاً لبيانات شعبة الأجهزة المنزلية بغرفة الصناعات الهندسية.