((كريستل جروب)) للأجهزة الكهربائية تستثمر 12 مليون دولار لإنشاء مصنع فى الإسكندرية

(MENAFN
- Al-Borsa News) تستهدف مجموعة كريستل جروب للأجهزة الكهربائية إنشاء مصنع
فى محافظة الإسكندرية باستثمارات مبدئية تقدر بـ12 مليون دولار، فى محاولة للاستفادة من القدرة الشرائية الكبيرة فى السوق المحلى والتصديري.
وقال مصطفى أحمد، رئيس مجلس إدارة المجموعة، إنَّ المصنع سينفذ بالشراكة مع 3 مستثمرين أجانب، على مساحة 4 أفدنة، وستسهم المجموعة بأرض المصنع، بينما يتولى المستثمرون التشغيل، وتوريد الماكينات المتطورة.
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وأوضح أن ((كريستل جروب)) تخطط لزيادة نسبة المكون المحلى فى المنتج إلى 60%، وبالتحديد فى منتجى البوتاجاز والغسالة للاستفادة من المزايا التى تتيحها الدولة للشركات التى تعتمد على مدخلات تصنيع محلية.
وذكر أن الشركة تجرى حالياً المرحلة الإنشائية للمصنع، ومن المخطط استيراد الماكينات، وبدء عمليات التشغيل خلال النصف الثانى من عام 2026. تعاون مصرى أمريكى لتسهيل حصول شركات الأجهزة الكهربائية على شهادات التصدير للخليج
ولفت إلى أن شركة أوشن الإيطالية أحد المساهمين فى الشركة ستكون المسئولة عن تصدير المنتجات لدول أوروبا وأفريقيا تحت اسم ((أوشن ocean))، كما تسهم فى نقل خبرة التصنيع الإيطالية للعمالة المصرية.
وتأسست مجموعة كريستل للأجهزة الكهربائية فى عام 1974 بالإسكندرية، ولديها توكيلات لأكثر من 5 علامات تجارية فى مصر من بينها باناسونيك، وجيت إيرو، وأوشن الإيطالية، وتتمتع المجموعة بشبكة توزيع تضم أكثر من 500 نقطة بيع فى مصر.
ووفق توقعات موقع موردور إنتلجنس، ستصل مبيعات الأجهزة المنزلية فى مصر إلى 6.42 مليار دولار بنهاية العام الجاري، وترتفع إلى 10.61 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوى يبلغ 8.97%.
ويعمل فى مصر أكثر من 150 مصنعاً لإنتاج الأجهزة الكهربائية، منها 20 مصنعاً كبيراً والباقى مصانع متوسطة وصغيرة تركز على صناعات أقل تعقيداً مثل إنتاج المكواة والخلاطات الكهربائية، وفقاً لبيانات شعبة الأجهزة المنزلية بغرفة الصناعات الهندسية.
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