حملة هاريس جمعت مليار دولار من التبرعات منذ بدايتها - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) جمعت الحملة الانتخابية لمرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة“كامالا هاريس”، واللجان السياسية التابعة لها مليار دولار من التبرعات منذ إطلاقها في يوليو الماضي، وفق ما ذكرت وكالة“رويترز” نقلاً عن مصدر مطلع.

وأوضح المصدر أن هذا الكم من التبرعات التي سوف تُستخدم في الدعايا بالولايات التي تشهد منافسة مكثفة؛ يعكس حالة الحماس لدى مؤيدي نائبة الرئيس الحالي مع اقتراب موعد الانتخابات في الخامس من نوفمبر.

موضوعاتبافت يجمع قرابة ملياري دولار من بيع سندات الساموراي اليابانية تباين أداء الأسهم الأوروبية عند الافتتاح مع ترقب محضر المركزي “إكسون” تخطط لزيادة الإنتاج من حقل ستابروك في غيانا





أعلنت“هاريس” ترشحها للانتخابات في الحادي والعشرين من يوليو الماضي بعد انسحاب الرئيس“جو بايدن” من السباق، وتدفقت التمويلات بغزارة على حملتها الانتخابية، إذ جمعت 25 مليون دولار في اليوم الأول للترشح، وحصدت 500 مليون دولار خلال الشهر الأول لحملتها.





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