حملة هاريس جمعت مليار دولار من التبرعات منذ بدايتها - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) جمعت الحملة الانتخابية لمرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة“كامالا هاريس”، واللجان السياسية التابعة لها مليار دولار من التبرعات منذ إطلاقها في يوليو الماضي، وفق ما ذكرت وكالة“رويترز” نقلاً عن مصدر مطلع.
وأوضح المصدر أن هذا الكم من التبرعات التي سوف تُستخدم في الدعايا بالولايات التي تشهد منافسة مكثفة؛ يعكس حالة الحماس لدى مؤيدي نائبة الرئيس الحالي مع اقتراب موعد الانتخابات في الخامس من نوفمبر.
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أعلنت“هاريس” ترشحها للانتخابات في الحادي والعشرين من يوليو الماضي بعد انسحاب الرئيس“جو بايدن” من السباق، وتدفقت التمويلات بغزارة على حملتها الانتخابية، إذ جمعت 25 مليون دولار في اليوم الأول للترشح، وحصدت 500 مليون دولار خلال الشهر الأول لحملتها.
المصدر:
MENAFN10102024000202011048ID1108765310
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