الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع في أغسطس بعد زيادة إنتاج النفط - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 1% على أساس سنوي خلال أغسطس 2024، مدعوماً بارتفاع نشاط التعدين واستغلال المحاجر والصناعة التحويلية، وإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، وفق البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء اليوم الخميس.

كان مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في المملكة قد ارتفع بنسبة 1.6% خلال يوليو 2024 على أساس سنوي.

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توضح البيانات الصادرة اليوم أن إنتاج السعودية من النفط ارتفع إلى 8.99 مليون برميل يومياً في أغسطس الماضي، من 8.92 مليون برميل يومياً خلال نفس الشهر من عام 2023. وبالتالي ارتفع الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر في أغسطس بنسبة 0.8% على أساس سنوي.

يذكر أن السعودية قد أبقت على القيود المفروضة على إنتاج النفط، بعدما اتفقت 8 دول في“أوبك+” في سبتمبر، على تمديد التخفيضات الطوعية الإضافية للإنتاج البالغة 2.2 مليون برميل يومياً لمدة شهرين حتى نهاية نوفمبر، بعدها سيتم إنهاء هذه التخفيضات تدريجياً على أساس شهري بدءاً من الأول من ديسمبر 2024.

انخفض مؤشر الرقم القياسي للأنشطة النفطية في أغسطس بنسبة %1.4 على أساس سنوي، في حين ارتفع الرقم القياسي للأنشطة غير النفطية 7% مدعوماً بارتفاع جميع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية.

ارتفع الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 1.1% على أساس سنوي، مدعوماً بارتفاع نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية، ونشاط صنع المنتجات الغذائية، حيث ارتفع كل منهما بنسبة 2.9% و12.9% على التوالي. فيما سجل نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة انخفاضاً سنوياً بنسبة %11.3.

سجل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً بنسبة 4.1%. فيما سجل نشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها انخفاضا بنسبة 0.9% على أساس سنوي.





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