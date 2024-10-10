الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع في أغسطس بعد زيادة إنتاج النفط - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 1% على أساس سنوي خلال أغسطس 2024، مدعوماً بارتفاع نشاط التعدين واستغلال المحاجر والصناعة التحويلية، وإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، وفق البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء اليوم الخميس.
كان مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في المملكة قد ارتفع بنسبة 1.6% خلال يوليو 2024 على أساس سنوي.
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توضح البيانات الصادرة اليوم أن إنتاج السعودية من النفط ارتفع إلى 8.99 مليون برميل يومياً في أغسطس الماضي، من 8.92 مليون برميل يومياً خلال نفس الشهر من عام 2023. وبالتالي ارتفع الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر في أغسطس بنسبة 0.8% على أساس سنوي.
يذكر أن السعودية قد أبقت على القيود المفروضة على إنتاج النفط، بعدما اتفقت 8 دول في“أوبك+” في سبتمبر، على تمديد التخفيضات الطوعية الإضافية للإنتاج البالغة 2.2 مليون برميل يومياً لمدة شهرين حتى نهاية نوفمبر، بعدها سيتم إنهاء هذه التخفيضات تدريجياً على أساس شهري بدءاً من الأول من ديسمبر 2024.
انخفض مؤشر الرقم القياسي للأنشطة النفطية في أغسطس بنسبة %1.4 على أساس سنوي، في حين ارتفع الرقم القياسي للأنشطة غير النفطية 7% مدعوماً بارتفاع جميع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية.
ارتفع الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 1.1% على أساس سنوي، مدعوماً بارتفاع نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية، ونشاط صنع المنتجات الغذائية، حيث ارتفع كل منهما بنسبة 2.9% و12.9% على التوالي. فيما سجل نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة انخفاضاً سنوياً بنسبة %11.3.
سجل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً بنسبة 4.1%. فيما سجل نشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها انخفاضا بنسبة 0.9% على أساس سنوي.
المصدر:
MENAFN10102024000202011048ID1108765309
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