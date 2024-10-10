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“بايونيرز بروبرتيز” تقرر شراء 1.73 مليون سهم خزينة لدعم سعر السهم وتمويل الإثابة - جريدة البورصة

10/10/2024 4:39:08 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تستهدف شركة“بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية”، شراء أسهم خزينة خلال الفترة من 10 أكتوبر 2024 وحتى 9 نوفمبر 2024 بحد أقصى 1.73 مليون سهم.

وأوضحت الشركة، أنه تم شراء 4.27 مليون سهم خلال الفترة الماضية وفقًا لقرار مجلس إدارة الشركة بشراء 6 ملايين سهم خزينة في 21 أغسطس الماضي.

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ولفتت إلى أن شراء أسهم الخزينة يأتي لدعم سعر السهم بالبورصة المصرية وتمويل نظام الإثابة المعتمد.

وأشارت إلى أن مصدر تمويل عملية الشراء ذاتي، متوقعة ارتفاع ربحية السهم عقب إتمام عمليات الشراء.

وكانت اعتمدت الجمعية العامة غير العادية لشركة“بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية”، مشروع نظام الإثابة والتحفيز ونماذج عقود تخصيص أسهم النظام للمستفيدين منه.

وصدقت العمومية العادية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام الماضي.

وقررت العمومية ترحيل الرصيد المدرج ضمن الاحتياطي العام وناتج عملية التقسيم إلى الأرباح/الحسائر المتراكمة.

وكانت أطلقت شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، أول مرحلة من مشروع الجديد في القاهرة الجديدة“IVOIRE EAST” بحجم استثمارات متوقع 22 مليار جنيه.

وأوضحت الشركة، أن المبيعات المتوقعة للمشروع تقدر بنحو 45 مليار جنيه، مؤكدة أنه سوف يتيح العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأضافت أن مشروعات بايونيرز بروبرتيز حققت مبيعات تعاقدية بلغت 8.4 مليار جنيه منذ بداية العام الجاري.

وأشارت إلى أنه من المخطط طرح مراحل جديدة لمشروعات الشركة في العين السخنة والساحل الشمالي خلال العام الجاري.


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