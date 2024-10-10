اليابان تعتزم إقامة مدينة ترفيهية بجانب المتحف المصري الكبير

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم اليابان إقامة مدينة ترفيهية تشتمل على فندق بجانب المتحف المصري الكبير، وفق تصريحات أوكا هيروشي، سفير اليابان بالقاهرة.

وأضاف السفير، خلال لقائه مع كامل الوزير، الصناعة والنقل، أن الفترة المقبلة ستشهد إقبال عدد كبير من المستثمرين اليابانيين لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري.

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وبحث وزير الصناعة؛ مع سفير اليابان، ويامادا مونينوري رئيس مجلس إدارة شركة يازاكي أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، الموقف الحالي للشركة وخططها المستقبلية، وفرص تعزيز استثماراتها بالسوق المصري، إلى جانب بحث سبل تنمية التعاون بين مصر واليابان في مجالي الصناعة والنقل.

وخلال اللقاء، تم استعراض مستجدات إقامة الشركة لمصنعها المتخصص في إنتاج الأنظمة الكهربائية للسيارات في محافظة الفيوم، باستثمارات أجنبية مباشرة تبلغ 30 مليون يورو حيث يستهدف المصنع تصدير كامل إنتاجه لكبريات شركات السيارات العالمية في أوروبا بحجم صادرات يبلغ نحو 100 مليون يورو سنوياً، كما تستهدف الشركة إقامة مركز للخدمات اللوجستية على مساحة 5 آلاف متر مربع، ومن المقرر أن يبدأ المصنع إنتاجه بحلول شهر مارس 2025.

وأكد الوزير، حرص وزارة الصناعة على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للشركة لبدء إنتاجها في السوق المصري وإزالة أي تحديات قد تواجهها فيما يخص الإجراءات الصناعية.

وأشار إلى إمكانية تعاون الشركة مع مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، من خلال تولي الشركة إدارة مركز التدريب التابع للمصلحة بالفيوم بما يسهم في تخريج خريجين على أعلى مستوى من المهنية والكفاءة الفنية، والإطلاع على أحدث الأساليب المتبعة في الصناعة اليابانية لتلبية احتياجات مصنع الشركة من العمالة الفنية المدربة، وذلك بالتنسيق مع المراكز التكنولوجية التابعة للوزارة.

واستعرض اللقاء فرص التعاون الصناعي المتاحة أمام الشركات اليابانية بالسوق المصري، حيث أكد الوزير أهمية دراسة الجانب الياباني إنشاء مركز صناعي لتصنيع السيارات والإطارات والبطاريات وغيرها من الصناعات المغذية للسيارات بغرض التصدير، لا سيما في ظل المزايا التي تمتلكها مصر في مجال صناعة السيارات.

كما استعرض اللقاء مستجدات الدراسة الخاصة بامتداد المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق جنوب مدينة السادس من أكتوبر.

وأشار الوزير، إلى رغبة الجانب المصري في التعاون مع الشركات اليابانية في مجالات الصناعات الخضراء التي تشمل معدات ومكونات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة مثل ألواح الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح، والأمونيا الخضراء، حيث يمكن للشركات اليابانية إقامة مشروعات في هذه المجالات في السوق المصري بما يصب في صالح اقتصاد البلدين على حدٍ سواء ويلبي احتياجات السوق المحلي والأسواق الخارجية.

ومن جانبه، أوضح يامادا مونينوري رئيس مجلس إدارة شركة يازاكي أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، أن الشركة تبحث إقامة مصانع أخرى في مصر بخلاف المصنع الجاري إنشاؤه، مؤكداً حرص الشركة على التعاون مع الجانب المصري في مجالات الاقتصاد الأخضر حيث تتعاون الشركة مع شركة تويوتا في مجال الصناعات المغذية للسيارات المسيرة بالهيدروجين الأخضر.