اليابان تعتزم إقامة مدينة ترفيهية بجانب المتحف المصري الكبير

(MENAFN
- Al-Borsa News) تعتزم اليابان إقامة مدينة ترفيهية تشتمل على فندق بجانب المتحف المصري الكبير، وفق تصريحات أوكا هيروشي، سفير اليابان بالقاهرة.
وأضاف السفير، خلال لقائه مع كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، أن الفترة المقبلة ستشهد إقبال عدد كبير من المستثمرين اليابانيين لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري.
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وبحث وزير الصناعة؛ مع سفير اليابان، ويامادا مونينوري رئيس مجلس إدارة شركة يازاكي أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، الموقف الحالي للشركة وخططها المستقبلية، وفرص تعزيز استثماراتها بالسوق المصري، إلى جانب بحث سبل تنمية التعاون بين مصر واليابان في مجالي الصناعة والنقل. مصنع“يازاكي” في الفيوم يبدأ إنتاجه مارس 2025
وخلال اللقاء، تم استعراض مستجدات إقامة الشركة لمصنعها المتخصص في إنتاج الأنظمة الكهربائية للسيارات في محافظة الفيوم، باستثمارات أجنبية مباشرة تبلغ 30 مليون يورو حيث يستهدف المصنع تصدير كامل إنتاجه لكبريات شركات السيارات العالمية في أوروبا بحجم صادرات يبلغ نحو 100 مليون يورو سنوياً، كما تستهدف الشركة إقامة مركز للخدمات اللوجستية على مساحة 5 آلاف متر مربع، ومن المقرر أن يبدأ المصنع إنتاجه بحلول شهر مارس 2025.
وأكد الوزير، حرص وزارة الصناعة على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للشركة لبدء إنتاجها في السوق المصري وإزالة أي تحديات قد تواجهها فيما يخص الإجراءات الصناعية.
وأشار إلى إمكانية تعاون الشركة مع مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، من خلال تولي الشركة إدارة مركز التدريب التابع للمصلحة بالفيوم بما يسهم في تخريج خريجين على أعلى مستوى من المهنية والكفاءة الفنية، والإطلاع على أحدث الأساليب المتبعة في الصناعة اليابانية لتلبية احتياجات مصنع الشركة من العمالة الفنية المدربة، وذلك بالتنسيق مع المراكز التكنولوجية التابعة للوزارة. استعراص فرص التعاون الصناعي المتاحة أمام الشركات اليابانية بمصر
واستعرض اللقاء فرص التعاون الصناعي المتاحة أمام الشركات اليابانية بالسوق المصري، حيث أكد الوزير أهمية دراسة الجانب الياباني إنشاء مركز صناعي لتصنيع السيارات والإطارات والبطاريات وغيرها من الصناعات المغذية للسيارات بغرض التصدير، لا سيما في ظل المزايا التي تمتلكها مصر في مجال صناعة السيارات.
كما استعرض اللقاء مستجدات الدراسة الخاصة بامتداد المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق جنوب مدينة السادس من أكتوبر. القطاع العقارى بغرب القاهرة يترقب افتتاح“المتحف المصري الكبير”
وأشار الوزير، إلى رغبة الجانب المصري في التعاون مع الشركات اليابانية في مجالات الصناعات الخضراء التي تشمل معدات ومكونات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة مثل ألواح الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح، والأمونيا الخضراء، حيث يمكن للشركات اليابانية إقامة مشروعات في هذه المجالات في السوق المصري بما يصب في صالح اقتصاد البلدين على حدٍ سواء ويلبي احتياجات السوق المحلي والأسواق الخارجية.
ومن جانبه، أوضح يامادا مونينوري رئيس مجلس إدارة شركة يازاكي أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، أن الشركة تبحث إقامة مصانع أخرى في مصر بخلاف المصنع الجاري إنشاؤه، مؤكداً حرص الشركة على التعاون مع الجانب المصري في مجالات الاقتصاد الأخضر حيث تتعاون الشركة مع شركة تويوتا في مجال الصناعات المغذية للسيارات المسيرة بالهيدروجين الأخضر.
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