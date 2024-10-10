التعمير والاستشارات تقرر زيادة تمويل العربي الإفريقي بـ175 مليون جنيه - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) وافق مجلس إدارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية، على السير في إجراءات وإنهاء عقد التأجير التمويلي مع شركة العربي الإفريقي للتأجير التمويلي بزيادة التمويل بمبلغ 175 مليون جنيه.

وغرض مجلس الإدارة التقرير المقدم من إدارة التطوير بالشركة لمشروع ديار 2 بمدينة 6 أكتوبر.

موضوعات“جدوى” تقرر شراء 2.84 خزينة لدعم سعر السهم وتمويل الإثابة “بايونيرز بروبرتيز” تقرر شراء 1.73 مليون سهم خزينة لدعم سعر السهم وتمويل الإثابة “بنك قناة السويس” يمنح تابعة لـ”راية” تسهيلات ائتمانية بـ1.2 مليار جنيه

ولفت التقرير، إلى أنه تم حل مشكلة إيقاف التعامل على مشروع ديار التعمير بـ 6 أكتوبر مع هيئة المجمعات العمرانية، وتم معاينة الموقف التنفيذي على الطبيعة بعد 3 أشهر وبلغت نسبة الإنجاز على الطبيعة 88% من إجمالي المشروع.

وبدأت الشركة في استخراج الرخص لعدد 4 عمارات وجاري تنفيذ عمارتين بعد إصدار تصاريح الحفر، وجاري تعديل القرار الوزاري ليتلاءم مع الامتيازات الممنوحة من الهيئة للشركات، بحسب التقرير.

وذكر التقرير، أنه تم إنهاء أعمال المطابقة لعدد 28 عمارة وتركيب العدادات الخاصة بالوحدات وجاري استخراج التراخيص لعدد 10 عمارات.

واستعرض المجلس أيضاً المذكرة المعروضة لمشروع اليت كورنر في منطقة سيتي فيو بالهرم، والذى يتضح منه أن الشركة قد قامت بحل مشكلة المياه والكهرباء للمشروع، وقد تم إدخال مرفق الكهرباء، وكذلك القيام بسداد رسوم معاينة مرفق المياه، وجاري العمل على استكمال باقي الإجراءات الخاصة بمرفق المياه من حفر ومد مواسير.

وأوضح التقرير، أنه جاري اعتماد شبكة المياه للبدء في التنفيذ وإدخال مرفق المياه، مشيراً إلى أن المشروع جاهز للبيع حالياً، ولكنه متوقف لحين استكمال باقي المرافق خاصة مرفق الصرف.