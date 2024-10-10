التعمير والاستشارات تقرر زيادة تمويل العربي الإفريقي بـ175 مليون جنيه - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) وافق مجلس إدارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية، على السير في إجراءات وإنهاء عقد التأجير التمويلي مع شركة العربي الإفريقي للتأجير التمويلي بزيادة التمويل بمبلغ 175 مليون جنيه.
وغرض مجلس الإدارة التقرير المقدم من إدارة التطوير بالشركة لمشروع ديار 2 بمدينة 6 أكتوبر.
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ولفت التقرير، إلى أنه تم حل مشكلة إيقاف التعامل على مشروع ديار التعمير بـ 6 أكتوبر مع هيئة المجمعات العمرانية، وتم معاينة الموقف التنفيذي على الطبيعة بعد 3 أشهر وبلغت نسبة الإنجاز على الطبيعة 88% من إجمالي المشروع.
وبدأت الشركة في استخراج الرخص لعدد 4 عمارات وجاري تنفيذ عمارتين بعد إصدار تصاريح الحفر، وجاري تعديل القرار الوزاري ليتلاءم مع الامتيازات الممنوحة من الهيئة للشركات، بحسب التقرير.
وذكر التقرير، أنه تم إنهاء أعمال المطابقة لعدد 28 عمارة وتركيب العدادات الخاصة بالوحدات وجاري استخراج التراخيص لعدد 10 عمارات.
واستعرض المجلس أيضاً المذكرة المعروضة لمشروع اليت كورنر في منطقة سيتي فيو بالهرم، والذى يتضح منه أن الشركة قد قامت بحل مشكلة المياه والكهرباء للمشروع، وقد تم إدخال مرفق الكهرباء، وكذلك القيام بسداد رسوم معاينة مرفق المياه، وجاري العمل على استكمال باقي الإجراءات الخاصة بمرفق المياه من حفر ومد مواسير.
وأوضح التقرير، أنه جاري اعتماد شبكة المياه للبدء في التنفيذ وإدخال مرفق المياه، مشيراً إلى أن المشروع جاهز للبيع حالياً، ولكنه متوقف لحين استكمال باقي المرافق خاصة مرفق الصرف.
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