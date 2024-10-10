طموح شركات الصناعات الغذائية الصغيرة للتصدير يصطدم بارتفاع تكلفة المعارض الخارجية

MENAFN - Al-Borsa News) أدى ارتفاع تكلفة الاشتراك فى المعارض الخارجية بعد انخفاض قيمة الجنيه، إلى إعاقة شركات الصناعات الغذائية الصغيرة والمتوسطة على المشاركة بها، وفتح أسواق تصديرية جديدة.

وطالب أصحاب الشركات بدعم حكومى للنهوض بالقطاع، والوصول إلى مستهدف الحكومة بتحقيق 145 مليار دولار صادرات.

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قال علاء الوكيل، عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، رئيس لجنة المعارض والبعثات، إنَّ الشركات الصغيرة أصبحت تفضل الاشتراك فى البعثات التجارية لتكلفتها المنخفضة عن المعارض الخارجية.

أضاف لـ((البورصة))، أن متوسط الاشتراك فى البعثة التجارية لا يتجاوز 200 ألف جنيه، بينما تتجاوز تكلفة الاشتراك فى المعارض الخارجية 500 ألف جنيه، محملة بمصاريف تذاكر السفر والإقامة والانتقالات الداخلية ومصروفات الترويج والعرض.

ولفت إلى أن الحكومة تدعم المعارض الخارجية بنسب تصل إلى 60 و80%، ولكن انخفاض قيمة الجنيه أمام سلة العملات الأجنبية رفع من تكلفة تذاكر السفر والإقامة والعرض والترويج والانتقالات الداخلية وغيرها أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ إنَّ بعضَها لا يستطيع أن يحقق أرباحاً سنوية بمبالغ الاشتراك فى مثل هذه المعارض.

أشار ((الوكيل))، إلى أن أحد الحلول التى توصل إليها المجلس التصديرى تكثيف البعثات التجارية لمساعدة الشركات الصغيرة للوصول إلى العميل الخارجى بأقل تكاليف ممكنة.

لفت إلى أن المجلس ينظم بعثة تجارية للعراق نهاية الشهر الجارى، تشترك فيها نحو 33 شركة ما بين صغيرة وكبيرة.

قال ((الوكيل))، الذى يشغل عضوية المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إنَّ الحكومة وعدت المجلس بالعمل على إيجاد حلول لصرف مستحقات الدعم التصديرى فى وقتها دون تأخير، إذ إنَّ التأخير فى صرفها يمثل تحدياً أمام الشركات لتحديد أسعار تعاقداتها الخارجية.

وقال محسن عبداللطيف، رئيس شركة مناحل الهيثم العالمية، إنَّ الشركة أرجأت المشاركة فى معارض خارجية؛ بسبب تكلفة الاشتراك المرتفعة.

أضاف أن الحكومة كانت تتحمل تكاليف الاشتراك فى المعارض الخارجية قبل الألفينات، ما كان يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لفتح أسواق تصديرية بالإمارات والسعودية والكويت وغيرها، بجانب التوسع بها، الأمر الذى كان يدعم زيادة الموارد الدولارية للبلاد.

لفت ((عبداللطيف))، إلى أن متوسط تكلفة الاشتراك حالياً يتراوح بين 150 و200 ألف جنيه للعارض بخلاف تذاكر الطيران والإقامة وغيرهما، مطالباً الحكومة بدعم اشتراكات الشركات الصغيرة والمتوسطة فى المعارض الخارجية بجزء مادى على غرار دولة مثل الصين التى تشجع وتحفز الصناعات الصغيرة.

أضاف أن شركته منذ عام 2001 لم تشارك فى معارض بدولة الكويت، إذ بلغت تكلفة الاشتراك فى المعارض التى تقام بها حالياً نحو 124 ألف دينار كويتى.

وقال محمود فؤاد، مدير التصدير بشركة الوعد الاستثمارية لتصنيع المشروبات الغازية، إنَّ المجلس التصديرى للصناعات الغذائية يقدم نسبة خصومات على الاشتراك فى المعارض الخارجية، وترتفع حال التعاقد بشكل مباشر مع المعارض الخارجية.

أضاف لـ((البورصة))، أن الاشتراك فى المعارض من خلال المجلس يتيح مميزات عدة؛ منها تجهيز المكان وتحضير التصميمات والكتالوجات، بجانب التواصل مع العميل من خلاله، ولكن تكلفة الاشتراك ارتفعت مع انخفاض قيمة الجنيه، وباتت شركات صغيرة لا تستطيع الاشتراك بها.

ولفت إلى أن تكلفة الاشتراك فى أحد معارض دبى تصل إلى 4 آلاف دولار لمساحة تصل إلى 9 أمتار مربعة مقابل 3.5 ألف دولار بنهاية العام الماضى، بخلاف تذاكر الطيران والإقامة التى تصل بها إلى 5.5 ألف دولار كتكلفة شاملة.

وأوضح أن الشركة اشتركت فى أحد المعارض بإسطنبول من خلال التعاقد بشكل مباشر مع هيئة المعرض، وارتفعت التكلفة عن ذلك بنسبة 20%، ولا توجد خدمات؛ حيث تجهز الشركة المكان بنفسها، وتبحث عن إحدى شركات الدعاية.

أشار ((فؤاد))، إلى أن المعارض مهمة جداً للشركات الصغيرة والمتوسطة لزيادة صادراتها، وتوسيع منتجاتها فى أكثر من دولة، ومن ثم زيادة الحصيلة الدولارية للبلاد.

واقترح خالد كمال، رئيس شركة الشروق لتصنيع زيت حبة البركة، توظيف السفارات الخارجية لمصر فى كل دولة، للتنسيق بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والعملاء، والترويج لمنتجاتها، بجانب دخول الحكومة كضامن للمنتج، لسرعة إبرام تعاقدات.

أضاف لـ((البورصة))، أن ذلك سيحدث من خلال سفر مندوب من الشركة بعينات، وذلك بالتنسيق مع السفارة، ومن ثم تنسق السفارة مع عملاء الدولة الموجودة بها؛ حيث إنَّ ذلك لا يكلف الشركة غير مصاريف السفر والإقامة فقط.

وكشف أن الشركة لم تشارك فى معارض خارجية منذ أكثر من 3 سنوات؛ بسبب مبالغ الاشتراك المرتفعة، والتى لم تؤتِ بتعاقدات تغطى تكلفة الاشتراك بالمعرض فى كثير من الأحيان.

كما لفت إلى أن متوسط الاشتراك فى المعارض الخارجية للدول العربية والخليجية يتراوح بين 200 و300 ألف جنيه، وهذه المبالغ لا تستطيع دفعها إلا الشركات والكيانات الكبرى.

وتابع: ((عزز انخفاض الجنيه من تنافسية المنتج المحلى مع كثير من الدول المنافسة لمصر، ولكن يتبقى دور الحكومة فى تقديم الدعم والتفرقة بين الشركات ذات أحجام الأعمال الكبيرة والصغيرة، حتى ينشط قطاع الشركات الصغيرة وينافس بقوة، ونصل لمستهدفات الحكومة بالوصول إلى 145 مليار دولار صادرات)).