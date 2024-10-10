شركات البن تكافح الزيادات العالمية للأسعار

MENAFN - Al-Borsa News) أدت التغيرات المناخية التى أثرت على حبوب القهوة عالمياً إلى ارتفاع أسعارها بمتوسط 800 دولار للطن خلال شهرين، ما ضغط على شركات البن المحلية لوضع خطط بتمرير جزء من الزيادات، وخفض هامش الربح؛ للحفاظ على شريحة مستهلكيها.

قال مصنعو حبوب القهوة، إنَّ الزيادات التى طرأت على الأسعار العالمية، خلال الشهرين الماضيين، لم تظهر على السوق بشكل مباشر؛ بسبب وجود مخزون لدى الشركات.. الأمر الذى حفزها على الاستمرارية دون النظر للأسعار العالمية فى ظل استقرار أسعار الصرف فى السوق المحلى.

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وأوضح أحمد أبوعوف، رئيس شركة سامو للصناعات الغذائية، المالكة للعلامة التجارية ((أبوعوف))، إنَّ الزيادات التى طرأت على أسعار الخام عالمياً، ستؤثر على الأسعار فى السوق المحلى، وستمررها الشركة بنسب بسيطة تدريجياً على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة، وذلك بعد انتهاء المخزون، والبدء فى استيراد شحنات جديدة من الخام بالأسعار القياسية المتداولة فى البورصات العالمية حالياً.

أضاف لـ((البورصة))، أن الشركة تنظر للمستهلك فى المقام الأول، وستمتص تلك الزيادات، لتمررها بشكل تدريجى؛ حتى لا يتأثر الاستهلاك فى ظل معدلات التضخم المرتفعة، والتى أثرت على تراجع القوة الشرائية للمستهلكين فى بعض السلع والمنتجات خلال الفترة الماضية.

أشار ((أبوعوف))، إلى أن التغيرات المناخية التى أثرت على المحصول فى فيتنام والبرازيل وإندونيسيا، وأدت إلى تراجعه بنسب تتراوح بين 15 و20%، دفعت مزارعى تلك الدول إلى زيادة الأسعار لمستويات قياسية.

ولفت إلى أن ((أبوعوف)) تستهدف جذب شريحة جديدة لمحفظة عملائها من خلال العروض والتخفيضات التى تقدمها على منتجاتها فى فروعها داخل المولات والسلاسل التجارية، بجانب تنشيط المبيعات وزيادة تنافسية المنتج للاستحواذ على حصص أكبر من السوق المحلى.

وقال عمرو عادل، مدير التسويق بشركة بايند إيجيبت لتصنيع البُن، المالكة للعلامة التجارية (بلند)، إنَّ المستويات القياسية التى شهدتها الأسعار العالمية لحبوب القهوة على مدار الشهرين الماضين، بدأت نتائجها تنعكس على السوق المحلى حالياً.

أضاف لـ((البورصة))، أن مخزون الشركات من حبوب القهوة حفَّزها على الاستمرارية والحفاظ على أسعارها دون النظر للتغيرات التى طرأت على السعر العالمى، متوقعاً أن تبدأ الشركات فى زيادة أسعارها بداية من الشهر المقبل، تماشياً مع الأسعار التى طرأت على الخام، مع مراعاة المستهلك عند زيادة الأسعار.

أشار ((عادل))، إلى أن الشركة رفعت أسعارها منذ بداية العام.. لكن بنسب ضعيفة، واستقطعت جزءاً من هامش ربحها، ما أدى إلى انخفاض الأرباح، ولكن ذلك للحفاظ على التشغيل والاستمرارية وشريحة مستهلكيها.

ورفعت شركة البن اليمنى (عبد المعبود)، أسعار منتجاتها فى السوق المحلى، خلال الأسبوع الحالى، بزيادة تراوحت بين 100 و120 جنيهاً للكيلو جرام، ليقفز سعر كيلو البن المحوج إلى 820 جنيهاً للجملة بدلاً من 700 جنيه، فى حين يصل سعر كيلو البن السادة إلى 680 جنيهاً للجملة، مقابل 580 جنيهاً، حسبما قال حازم المنوفى، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وتنتج البرازيل وحدها 40% من حجم إنتاج القهوة عالمياً، وبالتحديد حبوب قهوة أربيكا، لكنها تواجه أسوأ فترة جفاف منذ 70 عاماً.

أما فيتنام فهى أكبر منتج حبوب من نوع روبويتا؛ وهو البن الأرخص الذى يستخدم للقهوة الفورية، إذ تعانى من الأعاصير التى دمرت مناطق زراعة البن الرئيسية فى البلاد خلال سبتمبر 2024.

وقال حسن فوزى، رئيس شركة زهرة البن البرازيلى، إنَّ خام البن شهد ارتفاعات متتالية لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال 16 عاماً، متأثرة بنقص المعروض العالمى نتيجة التغيرات المناخية التى أثرت على المحصول.

أضاف لـ((البورصة))، أن أسعار البن السادة الشعبية سجلت نحو 480 جنيهاً للكيلو، فى حين سجلت أسعار المحوج نحو 600 جنيه، والأسعار لم تشهد زيادات منذ أكثر من شهرين.

أشار ((فوزى))، إلى أن أسعار حبوب القهوة الخضراء تتراوح بين 5.4 و7.4 ألف دولار للطن، مقابل 4.8 و6.7 ألف دولار للطن منذ شهرين مضت، بمتوسط زيادة 750 دولاراً خلال شهرين.

وأوضح، أن من ضمن العوامل التى أثرت على الأسعار، ارتفاع الحبهان الذى يعد أحد مدخلات الإنتاج، إذ يتراوح سعره بين 1.2 و1.6 ألف جنيه للكيلو، مقابل 900 جنيه إلى 1.2 ألف جنيه منذ شهرين.

وتوقع ((فوزى))، أن تكون الزيادات التى أعلنتها بعض شركات تصنيع البن خلال الأسبوع الجارى؛ بسبب انتهاء مخزونها من الخام واستيراد شحنات بأسعار جديدة، بجانب تأثرها بأحداث البحر الأحمر الحالية التى رفعت وضاعفت تكلفة الشحن والتأمين وغيرها من المتغيرات التى طرأت على القطاع.

ولفت إلى أن السوق يشهد ركوداً حالياً؛ بسبب ارتفاع معدلات التضخم، وتوجه نفقات المستهلكين لأساسيات المعيشة، بجانب دخول المدارس والجامعات وغيرها من العوامل التى أثرت على تراجع القدرة الشرائية.