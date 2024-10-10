نماء للجوجوبا تستهدف تصدير منتجاتها لأوروبا وشرق آسيا

MENAFN - Al-Borsa News) قال على سويد، مدير عام شركة نماء للجوجوبا والزيوت الطبيعية، إنَّ الشركة تصدر منتجاتها إلى دول الخليج، وتستهدف التصدير لأوروبا وشرق آسيا العام المقبل، بدعم من الطلب المتزايد على شتلات وزيوت الجوجوبا.

أضاف لـ((البورصة))، أن الشركة تستهدف التوسع فى تصدير شتلات الجوجوبا للدول العربية، وذلك بعد تصديرها الزيوت الطبيعة بكميات كبيرة لها خلال الفترة الماضية.

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أوضح أن أسعار بذور الجوجوبا تتراوح بين 80 و90 ألف جنيه للطن، ما يشجع المستثمرين وصغار المزارعين على التوجه نحو تلك الزراعات التى تحقق هامش ربح مرتفعاً.

أضاف ((سويد))، أن نبات الجوجوبا لديه القدرة على تحمل الملوحة العالية، ومنتشر بكثرة فى البيئة الصحراوية؛ لأن لديه القدرة على تحمل درجات الحرارة المرتفعة والجفاف، لافتاً

إلى أن تكلفة زراعة هذا النبات منخفضة، مقارنة بالزراعات الأخرى التقليدية، ويعتمد على كميات ماء صغيرة جداً، ولا يحتاج لنسبة تسميد ومبيدات كبيرة لمقاومته الآفات والحشرات.

وتستهدف“نماء للجوجوبا” إضافة خطوط إنتاج جديدة لزيادة طاقتها، وسد احتياجات السوق المحلى، ودخول الأسواق الجديدة المستهدفة، كما تخطط لإضافة منتجات جديدة من الزيوت ومستحضرات التجميل.

كما تسعى لإحلال مستلزمات الإنتاج المستوردة من عبوات تعبئة وتغليف وخامات لبعض البذور، بمنتجات محلية وذلك تماشياً مع اتجاه الحكومة لتوطين الصناعات بأكبر نسبة مكون محلى، بجانب الاستفادة من برامج دعم الصادرات حسب نسبة المكون المحلى.

وتنتج الشركة مختلف الزيوت الطبيعة، ومنها زيت جوز الهند واللوز من الزيوت التجميلية للبشرة والشَعر، فى مصنعها بمدينة السادات؛ حيث تستخلص العديد من الزيوت من بذور النباتات الطبيعية والطبية.

والشركة متخصصة فى إنتاج شتلات الجوجوبا من أمهات الأشجار من مزرعتها فى السادس من أكتوبر على مساحة 25 فداناً، بجانب تقديم جميع الخدمات للمستثمر بمجرد تسليم الأرض للشركة وبها مصدر مياه.