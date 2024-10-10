نماء للجوجوبا تستهدف تصدير منتجاتها لأوروبا وشرق آسيا

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال على سويد، مدير عام شركة نماء للجوجوبا والزيوت الطبيعية، إنَّ الشركة تصدر منتجاتها إلى دول الخليج، وتستهدف التصدير لأوروبا وشرق آسيا العام المقبل، بدعم من الطلب المتزايد على شتلات وزيوت الجوجوبا.
أضاف لـ((البورصة))، أن الشركة تستهدف التوسع فى تصدير شتلات الجوجوبا للدول العربية، وذلك بعد تصديرها الزيوت الطبيعة بكميات كبيرة لها خلال الفترة الماضية.
موضوعات متعلقة
((كريستل جروب)) للأجهزة الكهربائية تستثمر 12 مليون دولار لإنشاء مصنع
فى الإسكندرية الحرب في لبنان تدفع المصدرين للبحث عن أسواق بديلة بعد عام من المقاطعة.. الشركات المصرية تعيد رسم قواعد المنافسة
أوضح أن أسعار بذور الجوجوبا تتراوح بين 80 و90 ألف جنيه للطن، ما يشجع المستثمرين وصغار المزارعين على التوجه نحو تلك الزراعات التى تحقق هامش ربح مرتفعاً.
أضاف ((سويد))، أن نبات الجوجوبا لديه القدرة على تحمل الملوحة العالية، ومنتشر بكثرة فى البيئة الصحراوية؛ لأن لديه القدرة على تحمل درجات الحرارة المرتفعة والجفاف، لافتاً “تنمية الصعيد” تستهدف زراعة 50 ألف فدان من نبات الجوجوبا
إلى أن تكلفة زراعة هذا النبات منخفضة، مقارنة بالزراعات الأخرى التقليدية، ويعتمد على كميات ماء صغيرة جداً، ولا يحتاج لنسبة تسميد ومبيدات كبيرة لمقاومته الآفات والحشرات.
وتستهدف“نماء للجوجوبا” إضافة خطوط إنتاج جديدة لزيادة طاقتها، وسد احتياجات السوق المحلى، ودخول الأسواق الجديدة المستهدفة، كما تخطط لإضافة منتجات جديدة من الزيوت ومستحضرات التجميل.
كما تسعى لإحلال مستلزمات الإنتاج المستوردة من عبوات تعبئة وتغليف وخامات لبعض البذور، بمنتجات محلية وذلك تماشياً مع اتجاه الحكومة لتوطين الصناعات بأكبر نسبة مكون محلى، بجانب الاستفادة من برامج دعم الصادرات حسب نسبة المكون المحلى.
وتنتج الشركة مختلف الزيوت الطبيعة، ومنها زيت جوز الهند واللوز من الزيوت التجميلية للبشرة والشَعر، فى مصنعها بمدينة السادات؛ حيث تستخلص العديد من الزيوت من بذور النباتات الطبيعية والطبية.
والشركة متخصصة فى إنتاج شتلات الجوجوبا من أمهات الأشجار من مزرعتها فى السادس من أكتوبر على مساحة 25 فداناً، بجانب تقديم جميع الخدمات للمستثمر بمجرد تسليم الأرض للشركة وبها مصدر مياه.
MENAFN10102024000202011048ID1108765282
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.