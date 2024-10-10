((HUP)) تستهدف تصدير صناعات غذائية بقيمة 9 ملايين دولار نهاية العام الجارى

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة ((HUP)) للتجارة، المتخصصة فى تصدير الخضراوات المجمدة والعصائر والمربى صادرات بقيمة 9 ملايين دولار بنهاية العام الجارى.

قال محمد عبدالصبور، رئيس مجلس الإدارة، إنَّ الشركة تصدر منتجاتها للعديد من الأسواق مثل أوروبا وأمريكا ودول الخليج العربى، بينما من المستهدف التوسع فى أفريقيا خلال الفترة المقبلة بأسواق تنزانيا، وبوروندى، والكاميرون، وأوغندا، وجنوب السودان.

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أضاف لـ((البورصة))، أن الشركة تعتزم تدشين مصنع لإنتاج الخضراوات المجمدة والعصائر بمدينة العاشر من رمضان على مساحة تتراوح بين 12 و17 ألف متر مربع، مشيراً إلى أنه جارٍ إعداد دراسة الجدوى الخاصة بالمصنع، والتقدم للحصول على الأرض، وفى انتظار موافقة هيئة المجتمعات العمرانية على التخصيص.

ذكر ((عبدالصبور))، أن الشركة حالياً تعتمد على التصنيع لدى الغير، وتُصدر جميع المنتجات من العصائر ((التتراباك))، والزجاج بالأحجام المختلفة، بجانب الصلصة والمربى والخضراوات، والفواكه المجمدة بأنواعها، لافتاً إلى أنه سيتم توجيه نسبة ضئيلة من إنتاج المصنع الجديد للسوق المحلى بجانب التصدير.

وستشارك ((HUP)) فى عدد من المعارض الخارجية بالتزامن مع خطتها للتوسع فى الصادرات بالأسواق المستهدفة؛ مثل معارض سيال بباريس الشهر الجارى، ومعرض فود أفريكا فى القاهرة، ديسمبر المقبل، ومعرض جلف فود بدبى بداية العام المقبل.

أكد ((عبدالصبور)) ضرورة الإعلان عن البرنامج الجديد الخاص برد الأعباء للمصدرين، بجانب تيسير استرداد ضريبة القيمة المضافة للمصدرين والذى يستغرق وقتاً كبيراً يصل لعامين.

وأشار إلى أن قرار توحيد الجهات الرقابية على مصانع المنتجات الغذائية من القرارات المهمة التى تعالج قدراً كبيراً من العشوائية والبيروقراطية التي كانت تعيق المصانع، لافتاً إلى معاناة القطاع فترة طويلة من منح صلاحيات واسعة لموظفى الجهات الرقابية فى إصدار قرارات منفردة بغلق أو تعطيل عمل المصانع ووقفها عن الإنتاج دون ضوابط واضحة، فضلاً عن تعدد جهات التفتيش وتضارب اختصاصاتها، ما يؤثر سلباً على المصانع، ويعطى رسالة سلبية للاستثمار فى مصر.

أضاف أن القرارات الجديدة سيكون لها دورها الحقيقى فى مواجهة جميع أشكال الروتين والبيروقراطية، والحد من المعوقات الإدارية التى كانت تواجه قطاع الصناعة بصفة عامة والصناعات الغذائية بصفة خاصة.