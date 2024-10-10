ايجى جيت للأعشاب تفتتح مصنعًا جديدًا فى الفيوم العام المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال عمرو مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة“ايجى جيت” للتصدير، إن الشركة تعمل فى مجال تصدير الأعشاب الطبية والعطرية مثل البابونج والشمر والزعتر.
أضاف لـ”البورصة”، أن مصنع الشركة القائم طاقته الإنتاجية ألف طن سنوياً، وتنشئ الشركة مصنعا جديدا بطاقة انتاجية تُقدر بـ4 آلاف طن سنويًا، وسيتم افتتاحه العام المقبل، بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم فى الفيوم.
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أوضح أن الهدف من إنشاء المصنع الجديد الطلب التصديرى العالمى المرتفع على المنتجات الطبية والعطرية، وستوجه الشركه كامل انتاج المصنع الجديد للتصدير.
أشار إلى أن“ايجى جيت” تصدر 45 منتجًا إلى 11 سوقًا، أبرزها أمريكا وإسبانيا وألمانيا وباكستان والإمارات وبلغاريا وأوكرانيا.
ذكر أن الشركة تستهدف فتح أسواق جديدة مثل فرنسا وإيطاليا خلال الفترة المقبلة لتصل بعد أسواقها التصديرية إلى 15 سوقًا، موضحًا أن أكثر من 90% من منتجات الشركة عضوية.
بدأت شركة إيجى جيت للتصدير كعمل عائلي عام 1985 متخصصة في مجال الأعشاب والتوابل عن طريق زراعة الأعشاب والتوابل في الأراضي المملوكة لها وبيعها في السوق المحلى دون أي معالجة أو تجهيز. ((أعشاب مصر)) تتعاقد على تصدير ((يانسون)) للمغرب بقيمة 50 ألف دولار
بعد 15 عاماً وتحديداً في عام 2000، قررت الشركة معالجة وتجهيز المحاصيل قبل بيعها وبدأت في معالجة الأعشاب والتوابل وتصديرها بجانب السوق المحلي.
ووقال مصطفى، إنه بسبب الزيادة المستمرة في حجم الإنتاج، اتخذنا قرارنا بتوسيع أنشطتنا، مشيرا إلى أن الشركة تمتلك ألف فدان فى الفيوم والمنيا والفرافرة، وتستهدف مضاعفة المساحة المزروعة لتصل إلى 2000 فدان فى الوادى الجديد خلال 6 أشهر.
وأضاف أن المساحة الجديدة المستهدفة ستمولها الشركة بتمويلات ذاتية، إضافة أنها ليست تخصيصا من الدولة، وذكر أن الشركة تستخدم أحدث أساليب التطوير والتعقيم لمنتجاتها، وفقا للاشتراطات التى تتطلبها الأسواق التصديرية.
لفت إلى أن هناك منافسة بين مصر والعديد من الدول، ولكن تتميز المنتجات المصرية عن غيرها من الدول بارتفاع نسبة الزيوت، ودرجة النقاء، والتجهيزات.
أشار مصطفي إلي أن الشركة حرصت علي المشاركة في الدورة الثالثة لمهرجان النباتات الطبية والعطرية في دورته الثالثة بمحافظة الفيوم باعتباره فرصة جيدة للشركات العاملة في القطاع وذلك لمناقشته جميع المعوقات التي تواجه القطاع وتواجد عدد كبير من المسئولين بالأجهزة المعنية مثل وزارة الزراعة والبنوك والشركات أيضا.
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