ايجى جيت للأعشاب تفتتح مصنعًا جديدًا فى الفيوم العام المقبل

MENAFN - Al-Borsa News) قال عمرو مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة“ايجى جيت” للتصدير، إن الشركة تعمل فى مجال تصدير الأعشاب الطبية والعطرية مثل البابونج والشمر والزعتر.

أضاف لـ”البورصة”، أن الشركة القائم طاقته الإنتاجية ألف طن سنوياً، وتنشئ الشركة مصنعا جديدا بطاقة انتاجية تُقدر بـ4 آلاف طن سنويًا، وسيتم افتتاحه العام المقبل، بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم فى الفيوم.

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أوضح أن الهدف من إنشاء المصنع الجديد الطلب التصديرى العالمى المرتفع على المنتجات الطبية والعطرية، وستوجه الشركه كامل انتاج المصنع الجديد للتصدير.

أشار إلى أن“ايجى جيت” تصدر 45 منتجًا إلى 11 سوقًا، أبرزها أمريكا وإسبانيا وألمانيا وباكستان والإمارات وبلغاريا وأوكرانيا.

ذكر أن الشركة تستهدف فتح أسواق جديدة مثل فرنسا وإيطاليا خلال الفترة المقبلة لتصل بعد أسواقها التصديرية إلى 15 سوقًا، موضحًا أن أكثر من 90% من منتجات الشركة عضوية.

بدأت شركة إيجى جيت للتصدير كعمل عائلي عام 1985 متخصصة في مجال الأعشاب والتوابل عن طريق زراعة الأعشاب والتوابل في الأراضي المملوكة لها وبيعها في السوق المحلى دون أي معالجة أو تجهيز.

بعد 15 عاماً وتحديداً في عام 2000، قررت الشركة معالجة وتجهيز المحاصيل قبل بيعها وبدأت في معالجة الأعشاب والتوابل وتصديرها بجانب السوق المحلي.



ووقال مصطفى، إنه بسبب الزيادة المستمرة في حجم الإنتاج، اتخذنا قرارنا بتوسيع أنشطتنا، مشيرا إلى أن الشركة تمتلك ألف فدان فى الفيوم والمنيا والفرافرة، وتستهدف مضاعفة المساحة المزروعة لتصل إلى 2000 فدان فى الوادى الجديد خلال 6 أشهر.

وأضاف أن المساحة الجديدة المستهدفة ستمولها الشركة بتمويلات ذاتية، إضافة أنها ليست تخصيصا من الدولة، وذكر أن الشركة تستخدم أحدث أساليب التطوير والتعقيم لمنتجاتها، وفقا للاشتراطات التى تتطلبها الأسواق التصديرية.

لفت إلى أن هناك منافسة بين مصر والعديد من الدول، ولكن تتميز المنتجات المصرية عن غيرها من الدول بارتفاع نسبة الزيوت، ودرجة النقاء، والتجهيزات.

أشار مصطفي إلي أن الشركة حرصت علي المشاركة في الدورة الثالثة لمهرجان النباتات الطبية والعطرية في دورته الثالثة بمحافظة الفيوم باعتباره فرصة جيدة للشركات العاملة في القطاع وذلك لمناقشته جميع المعوقات التي تواجه القطاع وتواجد عدد كبير من المسئولين بالأجهزة المعنية مثل وزارة الزراعة والبنوك والشركات أيضا.