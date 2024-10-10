بعد عام من المقاطعة.. الشركات المصرية تعيد رسم قواعد المنافسة

MENAFN - Al-Borsa News) مرَّ عام على بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، والتى أطلقت حملات مقاطعة، استفادت منها الشركات المصرية التى تقدم المنتجات البديلة لمنتجات الشركات الغربية، وهو ما أعاد صياغة شكل المنافسة فى السوق.

فتحت هذه الحملات أبواباً جديدة أمام الشركات المصرية مثل ((إيجيبت فودز))، و((جى بى إس))، وشركة كوفرتينا للشوكولاته، وأيضاً ((سبيرو سباتس))، ما ساعدها على زيادة مبيعاتها، وطرح منتجات تلبى احتياجات المستهلكين الذين يبحثون عن بدائل وطنية مرتفعة الجودة.

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ويطرح ذلك تساؤلاً حول ما إذا كانت الطفرة التى شهدتها الشركات المصرية ستصبح مستدامة، وكيف يمكنها التعامل مع المتغيرات المستقبلية فى السوق..

قال مصدر مسئول بشركة ((إيجيبت فودز)) لـ((البورصة))، إنَّ الشركة نفذت توسعاتها منذ بداية المقاطعة وفق خطة مدروسة وليس بناءً على قرارات عشوائية فرضتها المستجدات فى السوق.، أسفر ذلك عن طرح منتجات جديدة بأحجام ونكهات مختلفة مثل ((تايجر إكسيلنس)).

كما أنَّ الشركة ركزت على تقديم منتج عالى الجودة، لتكون قادرة على المنافسة بعد عودة السوق إلى طبيعته، على سبيل المثال، تم العمل على تتبيل شرائح البطاطس بشكل جيد قبل القلي، لتقديم شريحة أكثر سمكاً، وقرمشة تنافس مثيلاتها من المنتجات الأجنبية.

وأشار إلى أن الشركة طرحت، أيضاً، منتج ((بيج شيبسي)) بأحجام ونكهات مختلفة مع مزايا الجودة والسعر.

وقدر المسئول الزيادة فى الطلب على منتجات الشركة بنحو 40% حتى الآن، وهو ما دفعها لتنفيذ توسعات كبيرة بهدف تحقيق نمو مستدام، والحفاظ على الحصة السوقية الحالية.

قال المهندس أحمد وجيه، رئيس مجلس إدارة شركة ((جى بى إس))، المتخصصة فى مجال توريد وتركيب خطوط الإنتاج، إن شركته شهدت نمواً كبيراً فى الطلب، منذ بداية العام الجارى وحتى الآن، وأرجع ذلك إلى التحول الذى شهده السوق المحلى نحو دعم المنتجات الوطنية.

وأضاف ((وجيه))، لـ((البورصة))، أن ((جى بى إس)) تمكنت من توقيع 7 عقود مع شركات تعمل فى قطاع الأغذية والمشروبات، مشيرا إلى أن تركيب خط إنتاج جديد لمصانع الأغذية والمشروبات قد يصل بحد أدنى إلى 10 ملايين يورو.

وأوضح أن شركته التى تأسست عام 2020، شهدت نمواً كبيراً فى حجم الأعمال خلال عام المقاطعة؛ حيث تجاوز حجم أعمالها فى مصر حاجز 30 مليون يورو، مقابل 7 ملايين يورو قبل المقاطعة.

من جانبه، قال محمد عبدالعزيز، المدير التجارى بشركة الشرقية لصناعة الحلويات والشوكولاته ((كوفرتينا))، إنَّ الشركة رفعت طاقتها الإنتاجية بنسبة 40%، مقارنة بعام 2022، وبنسبة 6% خلال عام المقاطعة.

أضاف ((عبدالعزيز)) لـ((البورصة))، أن الشركة تستهدف تشغيل خط إنتاج جديد للبسكويت الجاف خلال الفترة المقبلة، كما تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للويفر والشوكولاته بنسبة 20%، لتلبية الطلب المتزايد عليهما.

أوضح أن ((كوفرتينا)) حققت نمواً ملحوظاً فى مبيعاتها منذ إطلاق حملات المقاطعة؛ حيث دعم ذلك العروض والتخفيضات المقدمة خلال المواسم، ما حفز الشركة على توسيع خطوط إنتاجها واعتزامها إعادة تشغيل مصنعها فى مدينة العاشر من رمضان قريباً.

وعن تخوف بعض الشركات المحلية من التوسعات الجديدة، أشار ((عبدالعزيز)) إلى أن 60% من الشعب المصرى هم من الشباب، وهم الذين أطلقوا ودعموا حملات المقاطعة لتعزيز الصناعة المحلية، وأن تغيير توجهاتهم سيكون صعباً.

قال أسامة السيد، المدير التنفيذى لشركة ((الشلاح))، المتخصصة فى تصنيع البسكويت والعصائر، إنَّ الشركة تمكنت من زيادة إنتاجها بنسبة 80%، خلال العام الحالي؛ حيث بلغ الإنتاج اليومى 1500 كرتونة من مختلف منتجات الشركة، التى تصل إلى 170 صنفاً.

وأشار إلى أن الشركة تبنت استراتيجية جديدة تهدف إلى زيادة مبيعاتها فى السوق المحلي، بهدف الوصول إلى 52 مليون دولار بحلول عام 2025.

قال حاتم إبراهيم، مدير مصنع ((إيدافكو)) لمنتجات الألبان والأغذية، إنَّ مبيعات الشركة الشهرية ارتفعت بقيمة 10 ملايين جنيه، ما يجعل المبيعات تصل إلى 50 مليون جنيه شهرياً حالياً.

من جانبه، قال محمود عبدالناصر، الرئيس التنفيذى لشركة ((البركة)) للصناعات الغذائية، إنَّ الشركة ضخت أكثر من 16 مليون جنيه فى استثمارات جديدة خلال عام المقاطعة لتركيب 4 خطوط إنتاج لتصنيع الصلصة والكاتشب والمربى.

قال رامى فتح الله، مدير وشريك بمكتب ((فتح الله وشركاه)) للاستشارات، إنَّ المكتب عمل مستشاراً مالياً وقانونياً لبعض الشركات، وقدّم توصيات ضمن دراسة جدوى اقتصادية تشدد على أهمية الحوكمة أولاً قبل التوسع فى عدد الفروع، مضيفاً أن زيادة الإيرادات ليست بالضرورة مؤشراً على قوة السوق.

وأوضح محمد فوزي، رئيس لجنة الصناعات الغذائية بجمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، أن المقاطعة خلقت فرصاً استثمارية كبيرة للشركات العاملة فى قطاع الصناعات الغذائية.

وأكد أن الاستثمارات التى لا تقوم على خطط مدروسة لا تحقق نمواً مستداماً، مطالباً بإعادة دراسة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج لحماية استثماراتهم.