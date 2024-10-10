ميتا تبدأ في اختبار ميزات تحرير الفيديو التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي

(MENAFN
) في تطور كبير للإعلانات الرقمية، بدأت شركة ميتا اختبار ميزات تحرير الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي ستتيح للمعلنين تحويل الصور الثابتة إلى مقاطع فيديو متحركة وتعزيز محتوى الفيديو الحالي. من المتوقع أن تُحدث هذه المبادرة ثورة في مشهد التسويق الرقمي، مما يوفر فرصًا إبداعية جديدة للمعلنين على منصات مشهورة مثل فيسبوك وإنستغرام.
وواحدة من التقنيات البارزة التي تستكشفها ميتا هي أداة الرسوم المتحركة بالذكاء الاصطناعي، المصممة لتحويل الصور الثابتة إلى مقاطع فيديو ديناميكية. يمكن للمعلنين تحميل صورة ثابتة، وسيتولى الذكاء الاصطناعي توليد الحركة لعنصر واحد أو أكثر داخل تلك الصورة. على سبيل المثال، عرضت ميتا صورة لجرة من الفراولة حيث جعل الذكاء الاصطناعي الفراولة في الخلفية تبدو وكأنها تطفو حول الجرة بشكل طبيعي. تهدف هذه الابتكارات إلى إدخال المزيد من الحيوية والتفاعل في الإعلانات، مما يجعلها أكثر جاذبية للمشاهدين.
كما أنه بالإضافة إلى قدرات الرسوم المتحركة، تقدم ميتا أداة أخرى تركز على توسيع حجم الفيديو. هذه الأداة تولد بكسلات جديدة لم تكن موجودة سابقًا في كل إطار من الفيديو، مما يتيح للمستخدمين تكبير مقاطع الفيديو دون فقدان الجودة. تشبه هذه العملية تقنيات تحرير الصور التقليدية، حيث يمكن للمستخدمين توسيع الخلفيات أو زيادة مجال الرؤية.
كذلك تشير هذه التقدمات إلى تحول جذري في الإعلانات الرقمية، حيث تعد أدوات ميتا المدعومة بالذكاء الاصطناعي بتحسين كل من الإبداع وتفاعل المشاهدين. من خلال تمكين المعلنين من إنشاء محتوى أكثر ديناميكية وجاذبية بصريًا، تضع ميتا نفسها في طليعة الابتكار في مجال التسويق الرقمي.
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