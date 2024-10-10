أمريكا تؤكد التزامها بتعزيز التعاون الاقتصادي مع صربيا وأوروبا

(MENAFN
) أعادت الولايات المتحدة التأكيد على التزامها بتعزيز التعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكات في المعادن الحيوية والطاقة، خاصة في صربيا وفي جميع أنحاء أوروبا. وتم التعبير عن هذا الالتزام في بيان حديث صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، مشددًا على أهمية تطوير سلاسل الإمداد المستدامة للمعادن الأساسية.
كما يقوم نائب وزير الخارجية الأمريكي للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة، خوسيه فرنانديز، حاليًا بزيارة صربيا لمدة ثلاثة أيام بهدف تعزيز التعاون من خلال منتدى شراكة أمن المعادن. يركز هذا المشروع على تنويع سلاسل الإمداد للمعادن الحيوية لضمان الاستدامة والموثوقية، وهي أمور حيوية لإنتاج الطاقة واستقرار الاقتصاد.
وخلال وجوده في بلغراد، من المقرر أن يلتقي فرنانديز بعدد من المسؤولين، بما في ذلك الرئيس الصربي ألكسندر فوشيتش وممثلين من وزارات الخارجية والطاقة والمالية والاتصالات. ستشمل هذه المناقشات أيضًا أصحاب المصلحة من القطاع الخاص من كل من صربيا والولايات المتحدة، وخاصة أولئك المعنيين بقطاعات المعادن الحيوية والطاقة، لاستكشاف فرص التجارة والاقتصاد.
بينما شددت وزارة الخارجية على أن هذه الزيارة تهدف إلى تعميق العلاقات القوية بين الولايات المتحدة وصربيا، والتي تستند إلى القيم والأهداف المشتركة. من خلال التواصل مع المسؤولين والصناعات الصربية، تسعى الولايات المتحدة إلى تعزيز التزامها بإنشاء سلاسل إمداد مرنة للمعادن الحيوية، والتي تكتسب أهمية متزايدة في الاقتصاد العالمي اليوم.
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