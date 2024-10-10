أبل تخطط لسلسلة آيفون 17 المثيرة بتصميم جديد وميزات

(MENAFN
) تمتد خارطة طريق تطوير أجهزة Iphone
من شركة Apple لعدة سنوات مقبلة، حيث تعمل الشركة باستمرار مع الموردين على تطوير عدة طرازات من iPhone في نفس الوقت. هذا التخطيط طويل الأمد يؤدي أحيانًا إلى تسريبات حول الميزات المتوقعة قبل وقت طويل من الإطلاق الرسمي. سلسلة iPhone 17 ليست استثناءً، وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن تصدر في عام 2025، إلا أن لدينا بالفعل بعض التوقعات حول ما تخطط له Apple في مجموعة هواتفها المستقبلية.
ومن المتوقع أن يكون أحد النماذج المميزة في سلسلة iPhone 17 هو تصميم جديد كليًا قد يُطلق عليه اسم iPhone 17 Air. يُشاع أن هذا الجهاز سيأتي بتصميم أرق بشكل ملحوظ وإعادة تصميم كبيرة، تتضمن كاميرا خلفية واحدة موجودة في منتصف الجزء العلوي من الهاتف. قد يحل iPhone 17 Air محل طراز iPhone 17 Plus، وقد يأتي بشاشة بحجم 6.5 بوصة، مما يجعله خيارًا أنيقًا ضمن السلسلة. تشمل الميزات الأخرى المحتملة إطارًا من الألومنيوم، شريحة A19 الجديدة من Apple، مودم 5G مصمم من قبل الشركة، وكاميرا أمامية محسّنة.
كما أنه من المتوقع أن يحصل الطراز العادي من iPhone 17 على بعض التحسينات أيضًا، بما في ذلك شاشة أكبر قليلاً بحجم 6.27 بوصة. في المقابل، قد يحصل طراز iPhone 17 Plus على أبعاد شاشة جديدة تمامًا، مما يميزه بشكل أكبر عن باقي الطرازات في السلسلة. كما تخطط Apple لتوسيع تقنية ProMotion لتشمل جميع طرازات iPhone في عام 2025، مما يتيح لجميع الموديلات الوصول إلى معدل تحديث 120Hz لتجربة تمرير سلسة وتحسين جودة الفيديو عند الحاجة. حاليًا، تتوفر هذه الميزة فقط في طرازات Pro، ولكن توسيعها لتشمل جميع الموديلات سيقدم تجربة استخدام أكثر تناسقًا.
كذلك وعلى الرغم من أنه من غير المتوقع أن تحتوي سلسلة iPhone 17 على شرائح الجيل التالي بتقنية 2nm، إلا أنها ستستفيد من تقنية شريحة A19 المتقدمة من Apple، والتي ستُبنى على عملية 3nm محسّنة. من المتوقع أن تتضمن طرازات iPhone 17 Pro و iPhone 17 Pro Max شريحة A19 Pro الأكثر قوة، بينما سيحتوي iPhone 17 و iPhone 17 Air على شريحة A19 القياسية. هذه الترقيات، إلى جانب التغييرات في التصميم والتحسينات في الميزات، تمهد الطريق لإصدار آخر مثير من Apple في عام 2025.
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