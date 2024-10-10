الاقتصاد العالمي سيواجه خسائر ب14.5 تريليون دولار بحلول 2029 بسبب الصراع الجيوسياسي

(MENAFN
) قد يواجه الاقتصاد العالمي خسائر تصل إلى 14.5 تريليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة بسبب الصراع الجيوسياسي الذي يعطل سلاسل التوريد وسوق التأمين بشكل كبير، وفقًا لما ذكره سوق التأمين "لويدز أوف لندن". في بيان صدر يوم الأربعاء ونقلته "رويترز"، حذرت "لويدز" من أن مثل هذا الصراع قد يؤدي إلى عواقب اقتصادية واسعة النطاق، خاصة مع تأثيره على العناصر اللوجستية والبنية التحتية الرئيسية.
وأوضحت "لويدز" أن الجزء الأكبر من الضرر الاقتصادي سيأتي من تدمير البنية التحتية الحيوية في مناطق الصراع، بالإضافة إلى زيادة تعرض الممرات البحرية للخطر، وهي التي تلعب دورًا حيويًا في التجارة العالمية. يمكن أن تواجه الطرق البحرية التي تمر عبر مناطق الصراع مخاطر متزايدة، مما يؤدي إلى تأخيرات، وزيادة في تكاليف التأمين، واضطرابات في حركة البضائع. وقد أظهرت الحروب في أوكرانيا وغزة هذا الاحتمال بالفعل، حيث تعرقلت طرق الشحن عبر البحر الأسود والبحر الأحمر، مما أدى إلى تباطؤ تدفق السلع الأساسية وزيادة عدم اليقين التشغيلي للشركات التي تعتمد على هذه القنوات.
وأكد البيان على الدور الحيوي للتجارة البحرية في الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن أكثر من 80٪ من واردات وصادرات العالم، أي ما يعادل حوالي 11 مليار طن من البضائع، يتم نقلها عن طريق البحر في أي وقت معين. يعتبر إغلاق أو تقييد الطرق التجارية الرئيسية بسبب الصراعات الجيوسياسية أحد أخطر التهديدات لمرونة الاقتصاد العالمي.
ورغم أن "لويدز" أشارت إلى أن احتمالية حدوث مثل هذا الصراع الجيوسياسي الشديد تعتبر منخفضة، فإن المخاطر النظامية التي يمثلها هذا الحدث تعتبر عالية جدًا. إلى جانب هذا التحذير، بحثت "لويدز"، بالتعاون مع مركز كامبريدج لدراسات المخاطر، في تهديدات نظامية محتملة أخرى للاقتصاد العالمي، بما في ذلك تزايد خطر الهجمات السيبرانية والأحداث الجوية المتطرفة، والتي يمكن أن تزعزع الأسواق وسلاسل التوريد والبنية التحتية، مما يزيد من تعقيد الأزمات التي تواجه الاقتصادات العالمية في ظل عدم اليقين الجيوسياسي.
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