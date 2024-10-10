خبير اقتصادي يتوقع ارتفاع أسعار النفط العالمية إذا استهدفت إسرائيل منشآت النفط الإيرانية

(MENAFN
) يتوقع الاقتصادي أنور القاسم أنه في حال تم استهداف المنشآت النفطية الإيرانية، فإن أسعار النفط العالمية قد ترتفع إلى أكثر من 130 دولارًا للبرميل. حاليًا، تتراوح أسعار النفط حول 70 دولارًا للبرميل، ولكن أي تصعيد كبير في العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، خاصة ضد البنية التحتية الحيوية للطاقة، قد يسبب صدمات قوية للأسواق العالمية. وأكد القاسم أن تبعات مثل هذا الهجوم لن تؤثر فقط على أسعار النفط، بل ستعطل الاقتصاد الدولي بشكل أوسع. وفقًا لصندوق النقد الدولي، قد يؤدي مثل هذا الحدث إلى إضعاف النمو الاقتصادي العالمي بنسبة تقارب 0.4 بالمئة.
كما أشار القاسم، في تصريحاته لموقع إخباري، إلى خطورة الهجوم المحتمل على المنشآت النفطية الإيرانية. ولفت إلى أن مثل هذا الهجوم سيترك تأثيرات عميقة على الأسواق العالمية التي تعاني بالفعل من ضغوط التضخم. ولا تزال العديد من الاقتصادات تحاول التعافي من الأزمات السابقة، وسيمثل تعطيل إمدادات النفط ضغطًا إضافيًا قد يزيد من تفاقم التحديات الاقتصادية القائمة.
كذلك أضاف الخبير الاقتصادي أن توسع العمليات العسكرية أو اندلاع حرب في الشرق الأوسط قد يغير بشكل كبير من المعادلة الاقتصادية والسياسية الدولية. وقد يؤدي مثل هذا الصراع إلى انخراط أطراف دولية أخرى، مما يزيد من خطر زعزعة الاستقرار. وأشار إلى أن الآثار المترتبة على الحرب في هذه المنطقة المتقلبة قد تمتد إلى ما هو أبعد من أسواق النفط، لتؤثر على التجارة العالمية والاستثمارات والتحالفات السياسية.
وأشار القاسم إلى أن إسرائيل قد تستغل ما يراه لحظة ضعف للرئيس الأمريكي جو بايدن. وأوضح أن إسرائيل تتخذ خطوات عسكرية قوية تتجاوز حدود القانون الدولي، لأنها تشعر بالأمان من العقوبات أو العواقب. وأكد أن ثقة إسرائيل في هذا الأمر نابعة من اعتقادها بأنها محمية من العقاب على الساحة العالمية، ما يتيح لها التحرك بشكل أحادي دون خوف من تداعيات دبلوماسية أو قانونية كبيرة. وحذر من أن هذا الوضع قد يزيد من تعقيد الوضع الجيوسياسي في المنطقة.
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