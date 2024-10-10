المبالغة في العناية بالبشرة تُصيبك بهذا المرض!

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- Khaberni) خبرني - حذر خبراء في العناية والتجميل من أن المبالغة في العناية بالبشرة تتسبب في الإصابة "بالتهاب الجلد حول الفم" المعروف أيضاً باسم مرض "مضيفة الطيران"، على أساس أن مضيفة الطيران تضطر بحكم طبيعة عملها إلى وضع المكياج باستمرار.
وأوضحت مجلة "Stylight" المعنية بالصحة والجمال أن المبالغة في العناية بالبشرة تُلحق ضررا بحاجز الحماية الطبيعي بالبشرة. ويترتب على ذلك فقدان البشرة للرطوبة، ومن ثم تعرضها للاحمرار والجفاف والتقشر والتهيّج.
طفح جلدي
وتتمثل أعراض "التهاب الجلد حول الفم" في الطفح الجلدي حول الفم في البداية، ثم على جانبي الأنف وزوايا الفم وفي نطاق الجفون أيضاً، بالإضافة إلى الحكة والحرقان والشعور بشد في البشرة.
وفي حالة ملاحظة هذه الأعراض، ينبغي التوقف عن استخدام مستحضرات العناية ومستحضرات التجميل تماما لفترة زمنية تصل إلى 3 أسابيع، مع غسل الوجه بالماء فقط. وغالبا ما تتحسن حالة البشرة بعد ذلك.
ومن المهم أيضاً التخلي عن الكافيين والسجائر والخمر؛ نظرا لأن هذه الأشياء تتسبب في تفاقم حالة التهاب الجلد حول الفم.
وإذا لم يطرأ تحسن على حالة البشرة بعد اتخاذ هذه التدابير، فينبغي حينئذ استشارة الطبيب، والذي يمكن أن يصف حينئذ كريماً يحتوي على الكورتيزون، والذي يسهم في التخلص من البثور وتهدئة البشرة المتهيجة.
تدابير للوقاية
ويمكن الوقاية من التهاب الجلد حول الفم باتباع التدابير التالية:
- لا تغيري منتجات العناية بالبشرة ومستحضرات المكياج كثيراً.
– تجنبي منتجات العناية، التي تحتوي على إضافات ومواد حافظة. ومن الأفضل استخدام منتجات ذات أُس هيدروجيني (pH) محايد.
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