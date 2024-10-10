المبالغة في العناية بالبشرة تُصيبك بهذا المرض!

MENAFN - Khaberni) خبرني - حذر خبراء في العناية والتجميل من أن المبالغة في العناية بالبشرة تتسبب في الإصابة "بالتهاب الجلد حول الفم" المعروف أيضاً باسم مرض "مضيفة الطيران"، على أساس أن مضيفة الطيران تضطر بحكم طبيعة عملها إلى وضع المكياج باستمرار.

وأوضحت مجلة "Stylight" المعنية بالصحة والجمال أن المبالغة في العناية بالبشرة تُلحق ضررا بحاجز الحماية الطبيعي بالبشرة. ويترتب على ذلك فقدان البشرة للرطوبة، ومن ثم تعرضها للاحمرار والجفاف والتقشر والتهيّج.









طفح جلدي

وتتمثل أعراض "التهاب الجلد حول الفم" في الطفح الجلدي حول الفم في البداية، ثم على جانبي الأنف وزوايا الفم وفي نطاق الجفون أيضاً، بالإضافة إلى الحكة والحرقان والشعور بشد في البشرة.

وفي حالة ملاحظة هذه الأعراض، ينبغي التوقف عن استخدام مستحضرات العناية ومستحضرات التجميل تماما لفترة زمنية تصل إلى 3 أسابيع، مع غسل الوجه بالماء فقط. وغالبا ما تتحسن حالة البشرة بعد ذلك.

ومن المهم أيضاً التخلي عن الكافيين والسجائر والخمر؛ نظرا لأن هذه الأشياء تتسبب في تفاقم حالة التهاب الجلد حول الفم.

وإذا لم يطرأ تحسن على حالة البشرة بعد اتخاذ هذه التدابير، فينبغي حينئذ استشارة الطبيب، والذي يمكن أن يصف حينئذ كريماً يحتوي على الكورتيزون، والذي يسهم في التخلص من البثور وتهدئة البشرة المتهيجة.

تدابير للوقاية

ويمكن الوقاية من التهاب الجلد حول الفم باتباع التدابير التالية:

- لا تغيري منتجات العناية بالبشرة ومستحضرات المكياج كثيراً.

– تجنبي منتجات العناية، التي تحتوي على إضافات ومواد حافظة. ومن الأفضل استخدام منتجات ذات أُس هيدروجيني (pH) محايد.