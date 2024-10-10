محبو الحلويات معرضون أكثر للاكتئاب

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال بحث جديد من ساري، إن الذين يفضلون الحلويات، والأطعمة والمشروبات السكرية، معرضون أكثر للإصابة بالاكتئاب، والسكري، والسكتة الدماغية.

واستندت الدراسة إلى عينة بيانات للبنك الحيوي البريطاني عن تفضيلات الطعام لـ 180 ألف شخص، واستخدمت الذكاء الاصطناعي لتجميعها في 3 ملفات تعريف عامة،

هي مهتم بالصحة ​​يفضل الفواكه، والخضروات على الأطعمة الحيوانية والحلوة. وآكل اللحوم والنباتات، الذي يحب معظم الأطعمة، بما فيها اللحوم والأسماك وبعض الخضروات، بالإضافة إلى الحلويات والمعجنات، وأخيراً محب للحلويات الذي

يفضل الأطعمة الحلوة، والمشروبات السكرية، ويهتم أقل بالخيارات الصحية مثل الفاكهة، والخضروات.

خطر السكريات

ومن خلال بيانات صحية تضمنت فحوصات للدم، ظهر أن مجموعة محبي الحلويات أكثر عرضة بـ 31% للإصابة بالاكتئاب.

وحسب "مديكال إكسبريس"، تبين أيضاً أن بين محبي الحلويات معدلات أعلى من المرض بالسكري، فضلاً عن حالات القلب والأوعية الدموية، مقارنة مع المجموعتين الأخريين.

وقال الدكتور نوفار جيفمان المشرف على الدراسة: "في المجموعة التي تحب الحلويات، كانت فييها مستويات أعلى من البروتين التفاعلي سي، وهو علامة على الالتهاب".

كما أظهرت نتائج فحوصات الدم فيها مستويات أعلى من الغلوكوز، ومستويات منخفضة من الدهون، وهي علامة تحذير قوية من مرض السكري، وأمراض القلب.