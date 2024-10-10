محبو الحلويات معرضون أكثر للاكتئاب

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال بحث جديد من جامعة
ساري، إن الذين يفضلون الحلويات، والأطعمة والمشروبات السكرية، معرضون أكثر للإصابة بالاكتئاب، والسكري، والسكتة الدماغية.
واستندت الدراسة إلى عينة بيانات للبنك الحيوي البريطاني عن تفضيلات الطعام لـ 180 ألف شخص، واستخدمت الذكاء الاصطناعي لتجميعها في 3 ملفات تعريف عامة،
هي مهتم بالصحة يفضل الفواكه، والخضروات على الأطعمة الحيوانية والحلوة. وآكل اللحوم والنباتات، الذي يحب معظم الأطعمة، بما فيها اللحوم والأسماك وبعض الخضروات، بالإضافة إلى الحلويات والمعجنات، وأخيراً محب للحلويات الذي
يفضل الأطعمة الحلوة، والمشروبات السكرية، ويهتم أقل بالخيارات الصحية مثل الفاكهة، والخضروات.
خطر السكريات
ومن خلال بيانات صحية تضمنت فحوصات للدم، ظهر أن مجموعة محبي الحلويات أكثر عرضة بـ 31% للإصابة بالاكتئاب.
وحسب "مديكال إكسبريس"، تبين أيضاً أن بين محبي الحلويات معدلات أعلى من المرض بالسكري، فضلاً عن حالات القلب والأوعية الدموية، مقارنة مع المجموعتين الأخريين.
وقال الدكتور نوفار جيفمان المشرف على الدراسة: "في المجموعة التي تحب الحلويات، كانت فييها مستويات أعلى من البروتين التفاعلي سي، وهو علامة على الالتهاب".
كما أظهرت نتائج فحوصات الدم فيها مستويات أعلى من الغلوكوز، ومستويات منخفضة من الدهون، وهي علامة تحذير قوية من مرض السكري، وأمراض القلب.
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