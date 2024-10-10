الى الأردنيين في المناطق المتأثرة بالإعصار ميلتون

MENAFN - Khaberni) خبرني -دعت السفارة الأردنية في الولايات المتحدة ،المواطنين الأردنيين المقيمين في المناطق المتأثرة بالإعصار ميلتون إلى اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة والامتثال لتعليمات السلامة العامة من المسؤولين المحليين.

وقالت السفارة انه حتى اللحظة ، فان جميع المواطنين الأردنيين المقيمين في المناطق المتأثرة بخير.

وبينت انه يمكن الاتصال في الحالات الطارئة على رقم طوارئ السفارة 294-9522 (202)