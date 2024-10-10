الى الأردنيين في المناطق المتأثرة بالإعصار ميلتون

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
دعت السفارة الأردنية في الولايات المتحدة ،
المواطنين الأردنيين المقيمين في المناطق المتأثرة بالإعصار ميلتون إلى اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة والامتثال لتعليمات السلامة العامة من المسؤولين المحليين.
وقالت السفارة انه حتى اللحظة ، فان جميع المواطنين الأردنيين المقيمين في المناطق المتأثرة بخير.
وبينت انه يمكن الاتصال في الحالات الطارئة على رقم طوارئ السفارة 294-9522 (202)
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