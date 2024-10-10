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الى الأردنيين في المناطق المتأثرة بالإعصار ميلتون

10/10/2024 3:00:03 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
دعت السفارة الأردنية في الولايات المتحدة ،
المواطنين الأردنيين المقيمين في المناطق المتأثرة بالإعصار ميلتون إلى اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة والامتثال لتعليمات السلامة العامة من المسؤولين المحليين.

وقالت السفارة انه حتى اللحظة ، فان جميع المواطنين الأردنيين المقيمين في المناطق المتأثرة بخير.

وبينت انه يمكن الاتصال في الحالات الطارئة على رقم طوارئ السفارة 294-9522 (202)

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