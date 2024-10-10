انطلاق مؤتمر جيبكا الأول لسلامة العمليات في الجبيل

(MENAFN
- GPCA) الجبيل، المملكة العربية السعودية، 9 أكتوبر 2024: انطلقت يوم أمس فعاليات الدورة الأولى من مؤتمر جيبكا لسلامة العمليات، الذي ينظمه الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)، بحضور قادة صناعة الكيماويات والبتروكيماويات من جميع أنحاء الخليج العربي. يهدف هذا المؤتمر الأول من نوعه على مستوى المنطقة إلى تحقيق التميز في مجال سلامة العمليات، وتعزيز التعاون وتبادل المعرفة، والارتقاء بمعايير التعليم والسلامة. يُعقد المؤتمر في الفترة من 7 إلى 10 أكتوبر 2024 في مركز الملك عبد الله الحضاري بالجبيل، تحت شعار " تمكين قيادة سلامة العمليات: إثراء المعرفة وتحفيز الالتزام"
بعد يوم مكثف من ورش العمل في 7 أكتوبر، تناولت بشكل معمق سلامة العمليات والتميز التشغيلي، بالإضافة إلى برنامج "سلامة العمليات في الخطوط الأمامية"، انطلق المؤتمر اليوم بكلمة افتتاحية ألقاها المهندس عبد الله حسن القحطاني، كبير المهندسين لإدارة مخاطر العمليات في شركة سابك ورئيس مجلس إدارة الشبكة الخليجية لسلامة العمليات التابعة لجيبكا. وفي كلمته أمام الحضور، قال القحطاني: "تشكل شبكة الخليج لسلامة العمليات مبادرة حيوية أطلقتها جيبكا، تهدف إلى تعزيز ثقافة سلامة العمليات وتوسيع نطاق المعرفة في منطقتنا. يسعدني انطلاق النسخة الأولى من هذا المؤتمر، حيث تمكنا من تنظيم جلسة هامة لتسليط الضوء على المساهمات القيمة للعاملين في الخطوط الأمامية في مجال سلامة العمليات. ومن خلال القصص المؤثرة التي شاركها العاملون المتمرسون والناجون من حوادث العمليات، إلى جانب رؤى قادة الصناعة، استخلصنا دروسًا بالغة الأهمية. نأمل أن تكون هذه المبادرة نموذجًا تحتذي به الجمعيات والمنظمات الأخرى المعنية بالسلامة، لتكريم العاملين في الخطوط الأمامية والعمل على اثراء ثقافة سلامة العمليات في المنطقة."
وفي كلمته الترحيبية، أكد سعادة المهندس خالد السالم، رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، على أربعة مجالات رئيسية لتعزيز سلامة العمليات. حيث شدد على أهمية الحفاظ على موثوقية المصانع والمعدات، مشيرًا إلى التحديات التي تتطلب اهتمامًا متزايدًا. كما أكد على الدور الكبير للرقمنة في تعزيز المراقبة والسلامة في المناطق الصناعية، واعتبرها فرصة كبيرة يجب استغلالها. وأشار إلى أن رأس المال البشري يُعَدُّ العامل الحاسم لتحقيق النجاح، وذلك من خلال الاستمرار في تبادل المعرفة وتطويرها. كما حذّر من مخاطر الثقة المفرطة، مؤكدًا أن السلامة يجب أن تبقى أولوية قصوى مهما كانت مستويات الخبرة. واختتم كلمته بدعوة إلى دمج الدروس المستفادة من هذه الفعاليات لتعزيز الوعي بأهمية سلامة العمليات.
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