كارنيجي ميلون تستضيف أكبر مسابقة للبرمجة الجامعية في تاريخها

(MENAFN
- BLJ Worldwide) الدوحة، 08 أكتوبر 2024: استضافت جامعة كارنيجي ميلون في قطر النسخة السنوية الخامسة من مسابقة البرمجة الجامعية في قطر. وقد حققت هذه المسابقة رقمًا قياسيًا لجهة المشاركة، إذ استقطبت 114 فريقًا تضم 349 طالبًا ومدربًا من الجامعات والمدارس الثانوية في الدولة.
وبعد عطلة نهاية أسبوع حفلت بالتنافس والتشويق، فقد تمكّن فريق جامعة كارنيجي ميلون في قطر، الذي تألف من ثانغ بوي نغوين وجورج شخايدزه وديلشودبيك خوجاييف، من الفوز بالمراكز الأولى في المسار الجامعي لهذه البطولة، حيث استطاع حلّ 11 مسألة من أصل 13.
بالنسبة لمسار المدارس الثانوية، فقد تبوأ فريق دي بي إس – مدرسة مونارك الدولية، المكوّن من أديتيا مينون وياش ساه، المرتبة الأولى، مع حلّ 6 مسائل. وتُعتبر هذه النتيجة رائعة بالنسبة لطلاب المدارس الثانوية، لأنها توازي النتائج التي حققتها الفرق الفائزة بالمرتبتين الثانية والثالثة في المسار الجامعي.
وأعرب السيد مايكل تريك، عميد جامعة كارنيجي ميلون في قطر، عن شعوره بالسعادة للحماس الذي أظهره شباب قطر للبرمجة، قائلاً: "تُعتبر مسابقات البرمجة أكثر من مجرد فعالية منفصلة، لأنها تتمحور حول بناء مجتمع من خلال إيجاد الحلول الابتكارية للمشاكل. ولا شك أنه أمر استثنائي أن نرى هذا العدد الكبير من الطلاب هنا ممن يتشاركون حب البرمجة".
تُعد مسابقة البرمجة الجامعية في قطر المنافسة الوحيدة من نوعها في الدولة. وتوفر هذه المنافسة، التي تمتد على مدار يومين، تحديًا للطلاب من أجل إيجاد الحلول الناجعة لمسائل البرمجة المعقدة من خلال استخدام مهاراتهم في هذا المجال. كما تُعد هذه المسابقة جزءًا من مسابقة البرمجة الجامعية الدولية، وهي أعرق منافسة من نوعها في العالم وأكثرها أهمية.
وكان بنك QNB الراعي المصرفي الرسمي لجوائز المسابقة، كما وفّر مركز حمد بن جاسم لتعليم علوم الحوسبة وسكيل أي آي الدعم للفعالية.
كما حضر ممثلون عن مسابقة البرمجة الجامعية في إفريقيا والعالم العربي الفعالية، بهدف الإشراف عليها وتحكيمها.
وعلّقت السيدة جيزيل ريس، مدير قسم علوم الحاسوب في جامعة كارنيجي ميلون في قطر والمُنظم المُشارك للفعالية، قائلة: "كل عام، يُظهر الطلاب تحسنًا لتُصبح مسابقة البرمجة الجامعية أكثر تنافسية. ونحن سُعداء لمشاهدة مدى توفر هذه المواهب البرمجية على مستوى المدارس الثانوية والجامعات على حدّ سواء في قطر".
بالإضافة إلى علوم الحاسوب، توفر جامعة كارنيجي ميلون في قطر شهادة البكالوريوس في مجالات العلوم البيولوجية، وإدارة الأعمال، وأنظمة المعلومات.
MENAFN10102024004121001208ID1108764926
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.