شركة Dxberience تدشن خدمات الكونسيرج الفاخرة والمتميزة في جميع أنحاء الإمارات

(MENAFN
Editorial) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 10 أكتوبر 2024 – كشفت شركة Dxberience، الرائدة في تقديم خدمات المساعد الشخصي "الكونسيرج" الفاخرة، عن إطلاق خدماتها الجديدة في الإمارات العربية المتحدة، مقدمة تجارب فاخرة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات نخبة العملاء. مع تركيزها الاستثنائي على إدارة أسلوب الحياة الشخصي، تسعى Dxberience إلى توفير تجربة فريدة تتسم بالفخامة والرفاهية، مما يعزز مكانتها في قلب قطاع الرفاهية في الإمارات.
تأسست Dxberience على يد جيروم أوجوروي، الرئيس التنفيذي للشركة، وسرعان ما حققت سمعة استثنائية بفضل تقديمها خدمات تتضمن تنظيم رحلات على متن الطائرات الخاصة، تأجير اليخوت الفاخرة، وتنسيق العطلات الاستثنائية، إلى جانب توفير تذاكر حصرية للأحداث المرموقة مثل بطولة ويمبلدون للتنس، وحفل توزيع جوائز الأوسكار. تشتهر الشركة باهتمامها بأدق التفاصيل، مما يضمن تجربة فاخرة لا تُضاهى لكل عميل.
وقال جيروم أوجوروي: " تم إطلاق Dxberience لتلبية احتياجات العملاء الذين يبحثون عن تجارب فريدة ومصممة خصيصاً لهم لتعكس ذوقهم الرفيع وما يتطلعون اليه من تفضيلات شخصية."
ومع ازدياد مكانة دبي كعاصمة عالمية للفخامة، يتوقع أن يصل حجم سوق السلع الفاخرة إلى 6.8 مليار دولار بحلول عام 2025، مما يعكس الطلب المتزايد على تجارب الحياة الحصرية والمميزة. تلتزم الشركة بتقديم خدمات لا مثيل لها، لتلبية رغبات عملائها المميزين.
تحت قيادة جيروم، تقدم Dxberience وصولاً فريداً إلى أرقى المواقع والفعاليات في داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، مع ضمان توفير أعلى مستويات الرعاية الشخصية لكل عميل. هذه العناية بالتفاصيل تنعكس في كل خدمة تقدمها الشركة، حيث تُصمم خصيصاً لتلائم الاحتياجات الفريدة لكل عميل.
من جهته، قال كاري كينج، المدير الإداري لـ Dxberience: " نحن نستخدم خبراتنا الواسعة وعلاقاتنا الراسخة ومعرفتنا العميقة بالسوق لنقدم تجارب فريدة مصممة بدقة لتعكس اهتمامات كل عميل. ومع تميز الإمارات في تصدير الفخامة إلى العالم، نطمح أن نكون الشركة التي تعكس هذا التميز." وأضاف: "نعمل فيDxberience على إعادة صياغة معايير الحياة الفاخرة."
وكجزء من خطتها للتوسع، تعزز Dxberience وجودها كخيار أول للعملاء الذين يسعون إلى أفضل التجارب الفاخرة. ويضمن فريق الشركة المتخصص في تنسيق الفعاليات والضيافة الفاخرة أن تدار كل تجربة بعناية فاخرة، سواء كانت عطلة الأحلام في وجهة حصرية أو حجوزات استثنائية في المطاعم الحائزة على نجوم ميشلان.
للمزيد من المعلومات حول Dxberience وخدماتها الفاخرة، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: thedxberience.com.
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