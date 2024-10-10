الوكالة الكورية لتعزيز صناعة الروبوتات (KIRIA) تدير جناح كوريا للروبوتات في معرض GITEX 2024 في دبي

(MENAFN
Editorial) دبي، الإمارات العربية المتحدة: ستقوم الوكالة الكورية لتعزيز صناعة الروبوتات (KIRIA) بإدارة جناح كوريا للروبوتات في "معرض تكنولوجيا
المعلومات والاتصالات في دبي GITEX 2024"، وهو أكبر معرض لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط، والذي سيُعقد في دبي بالإمارات العربية المتحدة من 14 إلى 18 أكتوبر.
سيعرض معرض GITEX 2024، الذي يُعقد للمرة الرابعة والأربعين، أحدث التقنيات في مجالات إنترنت الأشياء والبيانات الضخمة والروبوتات والذكاء الاصطناعي والهواتف المحمولة، بمشاركة أكثر من 5000 شركة من 170 دولة، وسيحضره أكثر من 150,000 زائر.
تحت شعار "K-Robotics من أجل غدٍ أفضل"، ستقوم الوكالة بإنشاء جناح مشترك بمساحة 100 متر مربع تقريبًا لعرض أحدث التقنيات في مجال الروبوتات الخدمية الكورية.
الشركات المشاركة تشمل "STS Robotech" و "SignLab" و "IROVA" و "CIRCULUS" و "NDS Solutions" و "Hygera Networks"، حيث ستعرض روبوتات خدمية في مجالات مثل الغذاء والشراب والزراعة والتعليم.
من أجل تعزيز فرص الأعمال للشركات المشاركة، ستقوم الوكالة بالتعاون مع فريق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كوترا ومكتب التجارة في دبي لترتيب اجتماعات عمل مسبقة مع المشترين المحليين، وتقديم دعم في أنشطة التسويق مثل إنتاج المواد الترويجية والإعلان الإعلامي.
وصرح سون وونغ-هي، مدير الوكالة الكورية لتعزيز صناعة الروبوتات (KIRIA)، قائلاً: "لقد قمنا بترتيب اجتماعات عمل مسبقة بين المشترين المحليين والشركات المشاركة لتحقيق نتائج فعالة من هذا المعرض. وسنواصل دعم الشركات الكورية للروبوتات في سعيها للتوسع في الأسواق العالمية".
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