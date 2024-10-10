"دو" تطلق برنامج "Future X" للخريجين الجدد لتمكين الجيل القادم من الابتكار الرقمي

(MENAFN
- mslgroup) أعلنت "دو"، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، اليوم عن استقبال الدفعة الثانية من الخريجين الإماراتيين في برنامجها التدريبي الرائد، "Future X"، وذلك بعد مشاركتها البارزة في فعاليات النسخة 23 من معرض رؤية الإمارات للوظائف. ويأتي الترحيب بالمتدربين الجدد في إطار مواصلة "دو" التزامها المستمر في تمكين الشباب الإماراتي، وتعزيز المهارات الرقمية الاستراتيجية، واستقطاب الكوادر الوطنية الموهوبة، بما ينسجم مع الرؤية الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة لترسيخ ريادتها للاقتصاد الرقمي.
ويعمل برنامج "Future X"، على تمكين الجيل الجديد من الكوادر المهنية المتخصصة في مجالات تكنولوجيا
المعلومات في دولة الإمارات العربية المتحدة. إذ تم تصميمه بعناية لتدريب الخريجين الجدد من الشباب الإماراتي في مجالات حيوية والتكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، الرقمنة، وتطبيقات الحلول الذكية، وهي الركائز الأساسية التي تساهم في تعزيز ونمو الاقتصاد الرقمي.
وفي هذا الإطار، قالت فاطمة العفيفي مدير إدارة تنفيذي لقسم تجارب الموظفين والتحول الرقمي للموارد البشرية في "دو": إن "شركة (دو) مستمرة في جهودها نحو تعزيز قدرات ومهارات شباب المواطنين، والعمل على توجيههم وارشادهم من خلال التدريب والتعليم المهني المتخصص ليصبحوا رواد في قطاع التكنولوجيا والاتصالات. ويهدف برنامج "Future X”، إلى المساهمة في المنظومة الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة وترسيخ مبادرات التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة من خلال تطوير الكوادر المهنية الرقمية الجاهزة للمستقبل."
ويوفر برنامج "Future X"، منهجاً تعليمياً وتدريباً متميزاً، ويتيح كافة الأدوات المتطورة التي يحتاجها الشباب، كما يركز على التوجيه المتخصص، لمنحهم تجارب مهنية شاملة تؤهلهم كقادة للمستقبل. ويعمل البرنامج على تعزيز المعرفة الرقمية وإعداد قوة عمل تملك الوعي اللازم بأحدث التقنيات التي ستشكل مستقبل الابتكار الرقمي. كما يتيح برنامج "Future X"، تدريباً شاملاً في جوانب متنوعة من الأعمال، بما يتناغم مع استراتيجية الإمارات الرقمية 2025، التي تركز على تطوير وتأهيل الكفاءات الوطنية الرقمية، وتعزيز التفكير الإبداعي، والحوكمة الذكية، من أجل وضع أسس متينة لاقتصاد رقمي قوي يقوده كوادر إماراتية ماهرة.
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