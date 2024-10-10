"هواوي" تفتتح متجرها الجديد في ياس مول أبوظبي بالعروض الحصرية

(MENAFN
- mslgroup) أعلنت "هواوي"، العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا، عن الافتتاح الكبير لمتجرها الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يقع في مركز ياس مول التجاري، بالعاصمة أبوظبي. ومن المقرر أن يفتح أبوابه للجمهور يوم الرابع من أكتوبر 2024، إذ يتميز المتجر الجديد بتصميم عصري وأنيق، ويتيح تجربة شاملة تُمكن الزوار من الاستمتاع باستكشاف العروض الرائعة لأحدث الأجهزة الذكية والتقنيات المتطورة من "هواوي".
تفاصيل حفل الافتتاح:
يُقام حفل الافتتاح وقص الشريط في يوم الرابع من أكتوبر، الساعة 07:00 مساءَ، بحضور بيك ين، مدير قطاع أعمال المستهلكين في "هواوي" بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما يحضر الحفل مجموعة مُتميزة من الإعلاميين وصناع المحتوى الرقمي والمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي والعملاء الأفاضل.
ومن المقرر أن تستمر الاحتفالات من يوم 4 إلى 6 أكتوبر 2024، حيث يحظى العملاء بعدد كبير من العروض الحصرية على تشكيلة متنوعة ورائعة من منتجات "هواوي"، والتي تتضمن السماعات والاكسسوارات، والساعات، وأجهزة الكمبيوتر، بالإضافة إلى إمكانية الفوز بقسائم نقدية والمزيد من الفعاليات القيّمة.
تفاصيل عروض الافتتاح الحصرية من 4 إلى 6 أكتوبر 2024:
كن من بين أول 30 عميل يومياً خلال الفترة من 4 إلى 6 أكتوبر 2024، ويمكنك الحصول على قسيمة نقدية بقيمة 600 درهم إماراتي.
4 أكتوبر: انضم للمشاركة في مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات التي تبدأ في تمام الساعة 4 مساءً، للحصول على فرصة المشاركة في السحب للفوز بهدايا رائعة. بالإضافة إلى الحصول على حسومات إضافية بقيمة 20% على منتجات "هواوي" من السماعات والإكسسوارات والساعات والأجهزة اللوحية، وتتضمن قائمة المنتجات: سلسلة ساعات HUAWEI WATCH 4، وسماعات HUAWEI Free clip، وجهاز HUAWEI Mate Pad Pro 13.2.
5 أكتوبر: احصل على حسومات نقدية تصل إلى 2178 درهماً إماراتياً على باقات سلسة هواتف Huawei Pura 70، والتي تتضمن هاتف HUAWEI Pura 70 Ultra، وساعة HUAWEI WATCH FIT 3، وسماعة HUAWEI Freebuds Pro 3.
6 أكتوبر: عند إنفاق أكثر من 1000 درهم إماراتي يمكن الفوز بهدية قيمة تصل قيمتها إلى 5999 درهماً إماراتياً.
تعكس هذه العروض الافتتاحية الرائعة التزام "هواوي" بتقديم مستوى رفيع من خدمة العملاء، جنباً إلى جنب مع منتجات تكنولوجية مُبتكرة لتعزيز رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير قطاع تجارة التجزئة، وترسيخ جهودها في مجال نمو الأعمال.
وصرح بيك ين، مدير قطاع أعمال المستهلكين في "هواوي" بالإمارات العربية المتحدة أن "مشاركة العملاء في الاحداث والفعاليات أولوية قصوى لدى "هواوي"، وتتيح متاجرنا في أبوظبي مساحات استكشافية للعملاء والمطورين للاطلاع على أحدث التطورات في التكنولوجيا، وتجربتها. كما أضفنا أيضاً منطقة الحياة الشاملة بالذكاء الاصطناعي التي يطلق عليها (Seamless AI Life Zone)، حيث يمكن للعملاء استكشاف مستقبل الذكاء الاصطناعي والاتصالات المتكاملة".
سيقوم الخطاط الإماراتي الشهير محمد مندي بقيادة ورشة عمل حصرية GoPaint، حيث سيعرض أدوات فرش الخط المتاحة في تطبيق GoPaint. سيتمكن الزوار من تجربة دمج الخط العربي التقليدي مع التكنولوجيا الحديثة، بينما يوضح مندي كيفية إعادة إبداع هذا الفن الجميل بشكل رقمي.
خلال حفل الافتتاح الكبير، استمتع الزوار بقهوة الماتشا والكوكيز من ميدوري، وهي علامة تجارية إماراتية يملكها ثلاثة أشقاء إماراتيين شباب. تشتهر ميدوري بوصفة الماتشا المميزة وتُركز على الاستدامة والابتكار، إيماناً بقوة التعاون لتحقيق النجاح المشترك.
ويقع متجر "هواوي" الجديد بالطابق الأول من مركز ياس مول التجاري، في قلب العاصمة أبوظبي، ويتميز بتصميم عصري وفخم يُبرز أحدث منتجات "هواوي" التي تعزز تجارب العملاء، كما تفتح متاجر "هواوي" في أبوظبي أبوابها للجمهور يومياً خلال أيام وساعات العمل الاعتيادية بالمراكز التجارية.
يمكنكم زيارة متجر "هواوي" خلال الفترة من 4 إلى 6 أكتوبر 2024، والاستفادة من الصفقات القيّمة والحسومات الرائعة والعروض الحصرية.
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