"AviLease" تستحوذ على 9 طائرات من شركة " Avolon " الشركة الرائدة في مجال تأجير الطائرات

(MENAFN
- Ogilvy) الرياض،المملكة العربية السعودية، 1 أكتوبر 2024: أعلنت شركة تمويل وتأجير الطائرات "AviLease"، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن إتمام عمليات الاستحواذ على تسع طائرات من شركة التأجير العالمية Avolon. وتأتي هذه الصفقة بعد النجاح الذي حققته الشركة العام الماضي في شراء 13 طائرة من شركة " Avolon ".
توفر المجموعة الجديدة من الطائرات ، عوائد مجزية ستساهم في تنويع محفظة AviLease ، والتي تضم حالياً 167 طائرة مملوكة (بما في ذلك التزامات الشراء) و 23 طائرة مُدارة يتم تأجيرها لـ 48 شركة طيران عالميًا.
وفي هذا الصدد، قال الأستاذ إدوارد أوبريان، الرئيس التنفيذي لـشركة "AviLease": "يسعدنا إبرام هذه الصفقة الثانية مع Avolon . ونثمن هذه الشراكة القوية والمثمرة التي بنيناها معًا. ففي غضون عامين من إطلاق عملياتنا، تمكنت AviLease من العمل بوتيرة سريعة وتوسيع نطاق منصة تأجير الطائرات المربحة، بفضل قدرتنا على توظيف رأس المال عبر قنوات متعددة."
من جهته قال الأستاذ آندي كرونين، الرئيس التنفيذي لشركة " Avolon ": " يسعدنا التعاون مع AviLease مجدداً بعد نجاح صفقتنا في عام 2023، وتكتسب تجارة الطائرات، أهمية خاصة في إطار استراتيجيتنا، حيث يتم تداول أصول بأكثر من 13 مليار دولار منذ تأسيس Avolon".
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