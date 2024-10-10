"ساس" تعمل على تمكين المؤسسات من التعامل مع تعقيدات الذكاء الاصطناعي خلال مشاركتها في معرض جيتكس 2024

(MENAFN
- Golin Mena) [دبي - الإمارات العربية المتحدة، 9 أكتوبر 2024] - تنضم "ساس"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، إلى معرض جيتكس العالمي 2024 الذي تستضيفه دبي خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر الجاري. وتستكشف النسخة الرابعة والأربعون من هذا المعرض التقني الأشهر في العالم، أهمية التعاون العالمي في صياغة اقتصاد الذكاء الاصطناعي في المستقبل، في حين سيتم تسليط الضوء من "ساس" على توضيح مدى النمو الذي أحرزته منصتها "فيا" Viya، إلى جانب عرض أحدث حلولها الاستثنائية المبتكرة التي أصبحت مكوّنات أساسية في هذه المبادرات.
وفي ظل التبني المتزايد للذكاء الاصطناعي في العمليات التجارية اليومية، ظهرت الحاجة الماسّة إلى ممارسات الذكاء الاصطناعي المسؤولة، ووصلت إلى أعلى مستوياتها. وتعمل منصة SAS Viya المدعومة بالسحابة مع الخدمات المدارة للشركة، على معالجة مخاوف خصوصية البيانات والشفافية والإدارة والتحيّز بشكل فعال، ما يساعد المؤسسات على تحقيق الامتثال التنظيمي بسهولة، ودفع وتيرة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي.
وقال ألكسندر تيخونوف، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا لدى "ساس": "بالتوازي مع قيام القطاعات المختلفة والحكومات باتخاذ خطوات لضمان الاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي، تؤكد "ساس" على دعمها الحقيقي للابتكار المسؤول، من خلال ميزات الذكاء الاصطناعي الموثوقة في منصتها Viya. إن اكتشاف وجود تحيز منهجي أو محاباة في البيانات أو الخوارزميات التي يمكن أن تؤدي إلى نتائج غير عادلة أو غير دقيقة، والقدرة على التفسير وتدقيق القرارات ومراقبة النموذج والحوكمة والمساءلة، تندرج جميعها ضمن الآليات التي يمكن للمؤسسات استخدامها لتحديد المخاطر المحتملة حول إدارة البيانات والنمذجة. وستواصل "ساس" الحفاظ على ريادتها في جهود الابتكار المسؤول، واستكشاف طرق جديدة لتمكين المؤسسات الخاصة والعامة للاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي".
واعتماداً على ما يقرب من خمسة عقود من الخبرة، تساعد حلول "ساس" الرائدة في السوق المؤسسات في التعامل مع تعقيدات الذكاء الاصطناعي بثقة. وستتاح الفرصة لزوار معرض جيتكس العالمي 2024 لاكتشاف حلول الذكاء الاصطناعي التي توفرها "ساس"، بما في ذلك بطاقات النماذج وخدمات حوكمة الذكاء الاصطناعي وسير عمل دورة حياة الذكاء الاصطناعي الموثوقة. وسيتمكن الزوار أيضاً من مشاهدة كيفية عمل واجهة برنامج Viya Workbench التي توفر بيئة تطوير مرنة وقابلة للتطوير وفعالة.
وفي إطار التزامها بمواصلة تقديم الابتكار، عملت "ساس" مؤخراً على تطوير نطاق الذكاء الاصطناعي الموثوق، وذلك من خلال تقديم أداة Data Maker ضمن منظومة "ساس"، المصممة لتسهيل إنشاء مجموعات البيانات الاصطناعية وإدارتها ومشاركتها، باعتبارها أداة اصطناعية متقدمة لتوليد البيانات، إلى جانب كونها مساعداً للذكاء الاصطناعي التوليدي القابل للتخصيص بدرجة عالية، حيث يمكن مواءمته بما يتوافق مع الاحتياجات الخاصة بالصناعة. ومن خلال عروض حالات الاستخدام على أرض الواقع، يمكن لزوار المعرض التعرف على هذه القدرات الجديدة بالكامل، وفهم كيفية دمجها في قطاعات الأعمال المختلفة.
ويقول ميشال الغريّب، المدير التنفيذي لدى ساس في الإمارات: "إننا في "ساس" ندرك أن القيمة التجارية الحقيقية يمكن تحقيقها من خلال دمج الذكاء الاصطناعي بسلاسة في الاستراتيجيات الحالية، مع ضمان استخدامها بطريقة أخلاقية. وبما أننا واحدة من شركات البيانات والذكاء الاصطناعي التي تمتلك أعلى مستويات الخبرة، تستحوذ "ساس" على مكانة جيدة لمساعدة المؤسسات في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، بدءاً من الشركات الرائدة المدرجة على قائمة "فورتشن 500" وحتى الشركات الصغيرة ومؤسسات القطاع العام، وتمكينها من التنقل بنجاح في رحلاتها لتبني الذكاء الاصطناعي التوليدي. وهنا نودّ التأكيد على التزامنا بتعزيز تكامل الذكاء الاصطناعي التوليدي في خدماتنا، إلى جانب الإسهام في تحقيق رؤية الإمارات الأوسع، لتصبح واحدة من الدول الرائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي. وتحقق المبادرات، مثل "استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031" و "خريطة طريق الذكاء الاصطناعي" لإمارة دبي، خطوات ملموسة نحو بلوغ هذا الهدف، في حين تلتزم "ساس" بتوفير التقنيات المتقدمة في جميع أنحاء المنطقة".
ويتعزز حضور ساس في معرض جيتكس العالمي 2024 من خلال شركائها البارزين. ومن خلال إحياء منصة البيانات والذكاء الاصطناعي من ساس، يعمل شركاؤها، مثل "إنتل" و "بلاكستون آي تي" و "داتا ساينس" و "سوترا" ومستشارو المخاطر (TRA) و "إميركوم" و "ألفا داتا" و "وود بيكر" و "ريدينجتون"، على تقديم الدعم للمؤسسات الإقليمية، ومساعدتها على إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لشركة "ساس"، لإيجاد الحلول لأصعب مشاكلها وتقديم ميزة تنافسية.
ويمكنكم اكتشاف المزيد من خلال زيارة "ساس" في معرض جيتكس العالمي 2024 في القاعة 6، الجناح رقم (B10)، والتواصل مع فريق خبراء الشركة.
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