جي إف إتش تختتم اجتماع الجمعية العامة العادية وتحصل على موافقة المساهمين على برنامج الصكوك

(MENAFN
- FinMark Communications) المنامة، مملكة البحرين – 09 أكتوبر 2024: أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية ("جي إف إتش" أو "المجموعة") اليوم عن اختتام اجتماع الجمعية العامة العادية للمجموعة بنجاح، والذي تم عقده مباشرة عبر وسائل الاتصال المرئية بنصاب بلغ 39.14% من المساهمين، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة المجموعة والإدارة والموظفين.
شهد الاجتماع موافقة المساهمين على محاضر الاجتماع السابق الذي عُقد في 24 مارس 2024، وعلى توصيات مجلس الإدارة لتأسيس برنامج إصدار شهادات الثقة (برنامج الصكوك) بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار أمريكي من خلال شركة ذات غرض خاص، بشرط الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة وغيرها من الموافقات المطلوبة. كما وافق المساهمون على إصدار الصكوك بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي في شريحة واحدة أو أكثر من خلال الشركة ذات غرض خاص.
وتمت الموافقة على التعديلات على الشروط والأحكام للصكوك الحالية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي المستحقة في عام 2025، والتي تم إصدارها على شريحتين في عام 2020. ويشمل ذلك العرض للاسترداد المبكر نقدًا لكافة شهادات الشروط والأحكام. بالإضافة إلى ذلك، وافق المساهمون على تفويض الصلاحيات لمجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ برنامج الصكوك والعرض. ومن بين تلك الصلاحيات، الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية، وإبرام الاتفاقيات، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي يعتبرها مجلس الإدارة ضرورية وفقًا للاتفاقيات المذكورة فيما يتعلق ببرنامج الصكوك والعرض.
تمتلك مجموعة جي إف إتش المالية اليوم ما يزيد عن 21 مليار دولار أمريكي من الأصول والأصول الخاضعة للإدارة، بما في ذلك محفظة عالمية من الاستثمارات في مجال الخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.
MENAFN10102024003187001594ID1108764817
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.