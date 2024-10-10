تعمل بيورينتي على توسيع نطاق الحلول المستدامة في الخليج، وتساعد في مكافحة التلوث البلاستيكي

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- B2Press Online PR Service) في وسط المخاوف المتزايدة بشأن التلوث البلاستيكي والمواد البلاستيكية الدقيقة، تؤكد شركة بيورينتي على التزامها بتعزيز الاستدامة من خلال تنقية المياه والهواء الصديقة للبيئة، والحد من استهلاك المواد البلاستيكية وتحسين البيئة الصحية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة وخارجها.
دبي — في عالم أصبحت فيه الاستدامة عنصرًا أساسيًا أكثر من أي وقت مضى، بيورينتي ("الشركة") تواصل تعزيز حضورها في الخليج، فهي شركة رائدة في مجال أنظمة تنقية المياه والهواء المتقدمة. تقدم شركة بيورينتي حلولاً صديقة للبيئة تقلل من الاعتماد على المواد البلاستيكية التي تُستخدم لمرة واحدة، وتوفر تقنيات مبتكرة تدعم الأسر والشركات في تبني ممارسات مستدامة للاهتمام بالمياه والهواء. وانطلاقًا من رسالتها الرامية إلى تعزيز الوعي البيئي والحياة الصحية، تدعم شركة بيورينتي الجهود البيئية دعمًا دؤوبًا وحثيثًا، وتشارك في مبادرات مثل فعاليات غرس الأشجار التي تساعد على استعادة النظم البيئية الطبيعية.
تسلط التقارير الحديثة، بما في ذلك تقرير من مجلة فوربس، الضوء على الاكتشاف المثير للقلق بشأن وجود جزيئات بلاستيكية دقيقة في داخل جسم الإنسان. وقد بلغ التزام شركة بيورينتي بالترويج لمنتجات المياه الخالية من البلاستيك مستوى جديدًا ومهمًا. ومن خلال أجهزة تنقية المياه والهواء القائمة على الاشتراك، تساهم الشركة في معالجة مخاوف الصحة العامة والحاجة الملحة إلى الاستدامة البيئية.
يتناول الشخص العادي حوالي 50,000 جزيء من البلاستيك الدقيق سنويًا
"تتصدر شركة بيورينتي الجهود المبذولة لتحويل استهلاك المياه من خلال تقديم حلول مبتكرة تشجع على اتباع أنماط حياة صحية مع الحد من النفايات البلاستيكية بشكل فعال. ولقد نجحنا في دولة الإمارات العربية المتحدة وحدها بالفعل في منع أكثر من 500 طن من النفايات البلاستيكية وخفضنا انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 2.3 مليون كيلوغرام". "بالنظر إلى الحقيقة المثيرة للقلق والمتمثلة في أن الشخص العادي يستهلك حوالي 50,000 جزيء من ميكروبلاستيك سنويًا بسبب المنتجات البلاستيكية التي تُستخدم لمرة واحدة، أصبحت مهمتنا للقضاء على تلك المواد البلاستيكية أكثر أهمية من أي وقت مضى. كما أن تقنية الترشيح المتقدمة التي نقدمها تقلل بشكل كبير من الحاجة إلى المياه المعبأة في زجاجات، ما يُمكّن الأسر من خفض استخدام البلاستيك بشكل كبير والمساهمة في مستقبل أكثر استدامة".
تقدم بيورينتي مجموعة من منتجات تنقية المياه والهواء المصممة لتحسين جودة الحياة لكل من المنازل والشركات. ويتضمن خط الإنتاج أجهزة تنقية المياه وأجهزة تنقية الهواء وفلاتر الاستحمام، وكل منها مصمم وفق تقنية التنقية والأداء الوظيفي. وإضافة إلى ذلك، ابتكرت بيورينتي مشروعًا رائدًا في مجال تنقية المياه والهواء القائم على الاشتراك لضمان تمتع العملاء بإمكانية الحصول على مياه نظيفة بلا حدود دون القلق حيال عناء الصيانة أو التكاليف الإضافية.
تعزيز الاستدامة البيئية في الخليج
تأسست شركة بيورينتي في الإمارات العربية المتحدة في يوليو 2020. ونالت العلامة التجارية شهرة واسعة بفضل تقنيات التنقية المستدامة التي تعتمد على الابتكارات الكورية الجنوبية لتوفير مياه وهواء نظيفين وآمنين وخاليين من البلاستيك، بالإضافة إلى خدمة فائقة وممتازة يقدمها فريق الشركة الميداني. وعلى مر السنين، نمت الشركة بسرعة وتوسعت في سلطنة عُمان في عام 2022، ما عزز مكانتها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
وتماشيًا مع تفاني شركة بيورينتي في الحفاظ على البيئة، قادت الشركة مؤخرًا مبادرة لزراعة الأشجار، حيث نجحت في زراعة 400 شجرة بمساعدة 79 من أعضاء فريق العمل. ويتفق هذا المسعى مع رؤية بيورينتي الشاملة لحماية النظم البيئية الطبيعية وتجديدها، ما يعكس التزامها بالاستدامة المحلية والعالمية على حد سواء مع الاستمرار في توسيع مجموعة منتجاتها الصديقة للبيئة.
السعي المستمر للابتكار من أجل مستقبل أكثر اخضرارًا
تواصل شركة بيورينتي التزامها بتقديم حلول مبتكرة وواعية بيئيًا تدعم جهود الاستدامة المحلية والعالمية على حد سواء. وبينما يواجه العالم تحديات بيئية متزايدة، تعكس رؤيتنا والالتزام بمستقبل أكثر صحة ونظافة واستدامة.
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تورال أوكور
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