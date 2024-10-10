تضافر جهود أكثر من 50 دولة للإعلان عن اتحاد BRICS International Fashion Federation

(MENAFN
- B2Press Online PR Service) اُختتمت قمة BRICS+ fashion
Summit في موسكو بإعلان تاريخي، حيث وقّع قادة جمعيات الموضة في أكثر من 50 دولة على مذكرة لتشكيل اتحاد BRICS International Fashion Federation. ويهدف الاتحاد الجديد إلى إنشاء مراكز قوة جديدة، وتوطيد الروابط الدولية، وتدعيم عناصر الاستدامة في هذه الصناعة، وتوفير فرص التطور والنمو أمام الجيل الجديد من مبدعي الموضة والأزياء. والجدير بالذكر أن القمة حظيت بحضور ممثلين من أكثر من 100 دولة، ما عزز مكانتها بوصفها أكبر فعالية للأزياء في الأسواق الناشئة والعريقة على حد سواء.
قالت سوزان ثابت، عضو مجلس الإدارة و الأمين العام لمجلس الأزياء و التصميم المصري:يعد إنشاء اتحاد "بريكس" الدولي للأزياء خطوة مهمة لتشجيع وتسهيل الحوار والتواصل وسبل التعاون المحتملة والشراكات لجميع الدول المنضمة. كما يضمن هَذَا الاتحاد أيضًا معايير مهنية وشرعية.
من جانبه، أفاد سونيل سيثي، رئيس مجلس الموضة في الهند، قائلاً: "لطالما حلُمنا بإنشاء مثل هذا التحالف الخاص بالموضة بين الدول الناشئة، حيث تواجه العلامات التجارية والمصممين والأسواق جميعها تحديات متشابهة - بدءًا من اضطرابات سلسلة التوريد وصولاً إلى المشاكل البيئية، ولكن سيصبح علينا حلها إذا عملنا يدًا بيد. ولقد أصبح عالم الموضة يركز على بضع مئات من العلامات التجارية العالمية، ولهذا تحتاج الأسواق الناشئة إلى منصة خاصة بها لتوصيل أصواتنا".
هذا وقد وقع على مذكرة تأسيس اتحاد BRICS International Fashion Federation مجموعة من الشخصيات المؤثرة، بما في ذلك الرؤساء التنفيذيون لأسابيع الموضة ورؤساء جمعيات الأزياء والمنسوجات وقادة أكاديميون من دول مثل الهند وجنوب إفريقيا وروسيا وإثيوبيا ومصر وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وإندونيسيا وماليزيا وغانا وتنزانيا والأردن والإكوادور وباراغواي وكينيا.
أما ناتاليا سيرجونينا، نائبة عمدة موسكو، فقد سلطت الضوء على أهمية المبادرة: "لقد جاء إنشاء هذا الاتحاد الدولي نتيجة رئيسية لقمة BRICS+ Fashion التي عُقدت مؤخرًا في موسكو. وهذا يبرهن مرة أخرى على أهمية الأهداف المشتركة والإمكانات الكبيرة للنمو التي نمتلكها مع زملائنا حول العالم".
يُذكر أن إعلان التأسيس يُحدّد عدة أهداف أساسية هي: دعم المواهب المحلية، والنهوض بالأزياء المستدامة، وتعزيز التبادل الثقافي، وإنشاء منصة موحدة للأسواق الناشئة من خلال المشروعات التثقيفية والإعلامية. ويركز أيضًا على تطوير التقنيات الجديدة والحفاظ على الهويات الثقافية ودعم الفنون والحرف التقليدية.
وجاء في البيان الرسمي: "نحن ملتزمون بتوفير منصة عالمية وفعاليات محلية أمام هؤلاء المبدعين، حرصًا منا على الاحتفاء بأعمالهم الإبداعية على مستوى العالم. ويتمثل هدفنا في الترويج للممارسات المستدامة والصديقة للبيئة، والسعي لتطبيق أساليب شفافة تقلل بشكل كبير من البصمة الكربونية لصناعة الأزياء. وستكون الموضة البطيئة، التي تتميز بوعي في الاستهلاك والإنتاج، محور أجندة اتحاد BRICS IFF، حيث سنسعى جاهدين للتخفيف من الأثر البيئي للموضة".
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