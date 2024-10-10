جيرسي فاينانس تنظّم سلسلة فعاليات "رؤى ملهمة: المرأة في مواقع القيادة"

(MENAFN
- Edelman Smithfield) الرياض، المملكة العربية السعودية، 8 أكتوبر 2024- أطلقت جيرسي فاينانس، المركز المالي العالمي الرائد،
سلسلة فعالياتها السنوية الرائدة تحت عنوان "رؤى ملهمة: المرأة في مواقع القيادة" والتي تستمر من 6 أكتوبر إلى 10 أكتوبر 2024. ستوفر هذه الفعاليات في عامها السابع منصة مهمة للشخصيات القيادية النسائية الحالية والمستقبلية للتواصل وتبادل الدعم ومشاركة الرؤى والخبرات والمعارف.
وتستكشف سلسلة الفعاليات الهادفة والتي تديرها آن كيلس، مديرة جيرسي فاينانس في دول مجلس التعاون الخليجي، تجارب متنوعة وملهمة للنساء في المناصب القيادية عبر مختلف القطاعات على مستوى العالم، وذلك بهدف تحفيز وتمكين القيادات النسائية من خلال تسهيل فرص التواصل الهادف وتبادل الخبرات.
واستُهلّت هذه السلسلة في 6 أكتوبر بالرياض من خلال فعاليات مخصصة حصراً للنساء، ثم ستتواصل في الدوحة في 8 أكتوبر ودبي في 10 أكتوبر، حيث ستُفتح أبواب المشاركة في هذه الفعاليات للجميع. ويشمل جدول الفعاليات في دبي كلمة افتتاحية من سعادة إلين ميلر، وزيرة الخزانة والموارد ومساعد وزير العلاقات الخارجية بحكومة جيرسي، وكلمة رئيسية من جيسيكا روبنسون، شريك في "سولف ستراتيجيز". كما ستدير آن كيلس حلقة نقاشية بمشاركة مجموعة من المتحدثات الرائدات، من بينهن:
• ميشيل ترينج، مديرة مجموعة أفينيتي برافيت ويلث
• كريستينا فولوديفا، شريك خدمات العملاء الخاصة في راولينسون آند هنتر
• إميلي أوزبورن، شريك في ستيفنسون هاروود
• سميرة زكور، المدير التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية الخاصة لدى بنك أبوظبي الأول
وفي ضوء تنامي دور النساء كقوة اقتصادية مؤثرة، توفر سلسلة فعاليات جيرسي فرصة فريدة للشركات والمكاتب العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي لمراجعة استراتيجياتها ودمج كوكبة جديدة من القادة من جيل الألفية لإحداث التحول الإيجابي المرجو والارتقاء بنهج وممارسات الأعمال.
كما سيستمع المشاركون إلى رؤى مهمة من نائب الرئيس التنفيذي لـ"جيرسي فاينانس" إيمي براينت، إلى جانب عدد من رائدات الأعمال اللواتي سيشاركن تجاربهن الملهمة في قطاع الخدمات المالية.
وبهذه المناسبة، قالت سعادة السيدة إلين ميلر، وزيرة الخزانة والموارد ومساعد وزير العلاقات الخارجية بحكومة جيرسي: "تلتزم جيرسي بصفتها مركزاً مالياً دولياً رائداً بتعزيز التعاون وتبادل الرؤى والخبرات مع الأسواق العالمية الرئيسية. وتشكّل سلسلة فعاليات "المرأة في مواقع القيادة" منصة مثالية لتحقيق هذه الأهداف كما توفر فرصة مميزة للإضاءة على الجهود المستمرة التي تبذلها جيرسي لدعم التنوع بين الجنسين وتعزيز الريادة في الخدمات المالية".
وأضافت: "أتطلع للاستماع إلى الرائدات والشخصيات الملهمة المشاركة في هذه الفعالية، وتبادل الخبرات والرؤى وتعزيز التواصل عبر مختلف المناطق لنتمكن من العمل معاً لبناء مستقبل أكثر شمولاً وإبداعاً".
من جانبها، قالت آن كيلس، مديرة جيرسي فاينانس في مجلس التعاون الخليجي: "تهدف سلسلة فعاليات جيرسي إلى الاحتفاء بإنجازات الشخصيات النسائية الريادية، إلى جانب المساهمة في بناء مجتمع مترابط وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعارف ودفع مسيرة التقدم في قطاعاتنا الحيوية".
بالإضافة إلى سلسلة فعاليات "رؤى ملهمة: المرأة في مواقع القيادة"، رعت جيرسي فاينانس مؤخراً الدورة الأولى من مؤتمر "التخطيط عبر الحدود لمنطقة الشرق الأوسط" الذي نظّمته "إنفورما كونّكت " في الرياض، مما يعكس التزام جيرسي الراسخ بتفعيل سبل التعاون الدولي والابتكار في القطاع المالي.
والجدير بالذكر أن جيرسي، المركز المالي العالمي الرائد، قد رسّخت مكانتها منذ أكثر من 60 عاماً، واتبعت نهجاً استباقياً طموحاً، يراعي أهم معايير الاستدامة. كما تضطلع جيرسي بدور ريادي في قطاع الخدمات المصرفية، وخدمات الشركات، والتقنية المالية، والصناديق، وإدارة الاستثمار، والثروات الخاصة، والمجالات المتخصصة في التمويل الإسلامي والعمل الخيري.
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