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الرئيس الأمريكي: الليلة إعصار ميلتون سيكون مسألة حياة أو موت

10/9/2024 11:31:47 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 9 - 10 (كونا) -- طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء ممن هم في مسار "إعصار ميلتون" اتباع تعليمات السلامة من الإعصار الاستوائي الذي يتوقع أن يضرب سوحل فلوريدا في وقت متأخر من هذه الليلة وقد يكون أسوأ كارثة طبيعية تجتاح الولاية منذ قرن.
وقال بايدن خلال إحاطة في البيت الأبيض إلى جانب نائبته كامالا هاريس "ونحن نتجه نحو الـ 24 ساعة المقبلة. إنها حرفيا مسألة حياة أو موت" مشيرا إلى أنه وفريقه بذلا ما في وسعهما استعدادا للإعصار من خلال الموافقة الفورية على إعلان حالة الطوارئ في فلوريدا بالجنوب الشرقي الأمريكي وإرسال فرق البحث والإنقاذ والمياه والغذاء ومولدات الطاقة وسيارات الإسعاف إلى المنطقة.
وبالنسبة لجهود الاستجابة والتحضيرات المتخذة من قبل إدارته مع اقتراب ميلتون من ولاية فلوريدا قال بايدن "ستكون المديرة كريسويل (مديرة الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ) في مركز عمليات الطوارئ الحكومي في فلوريدا الليلة. وسنواصل أنا وكمالا الضغط على الشركات حتى تظل أسعار البنزين والرحلات الجوية والسلع التي يحتاجها الناس مستقرة".
وأوضح بايدن "أنا هنا مع القادة في إدارتي الذين هم في الخطوط الأمامية للتحضير لهذه العاصفة وسيطلعونني على أحدث جهودنا لإنقاذ الأرواح وسبل العيش" مؤكدا أنه وفريقه يتعاونان مع المسؤولين الحكوميين والمحليين لدعم المجتمعات المتضررة.
ولفت بايدن إلى أن "العديد من المجتمعات التي تقع في مسار الإعصار ميلتون لم تجد لحظة لالتقاط أنفاسها بين هيلين وميلتون عاصفتان تاريخيتان في غضون أسبوعين".
وأبدى بايدن استياءه من أنه "على مدى الأسابيع القليلة الماضية كان هناك ترويج متهور وغير مسؤول وبلا هوادة للمعلومات المضللة والأكاذيب الصريحة التي تزعج الناس".
وتابع "ذلك يقوض الثقة في أعمال الإنقاذ والتعافي المذهلة التي تم القيام بها بالفعل وسيستمر القيام بها كما أنه يضر بمن هم في أمس الحاجة إلى المساعدة".
وحسب إدارة الأرصاد الجوية الأمريكية التابعة للحكومة الفيدرالية "من المتوقع أن يضرب إعصار ميلتون الساحل الغربي لشبه جزيرة فلوريدا في وقت متأخر من هذه الليلة.
وستبدأ عاصفة مدمرة وكارثية محتملة وهطول أمطار غزيرة للغاية مع أعاصير على طول الساحل الغربي بعد الظهر.
وقالت في نشرة إنذارية إن ميلتون إعصار من الدرجة الرابعة من أصل خمس درجات وتصل سرعة الرياح القصوى المصاحبة له 215 كيلومتر في الساعة.
ومن المتوقع وفق الإدارة أن تتراجع قوة الإعصار إلى عاصفة في وقت مبكر من يوم الجمعة. (النهاية)

ع س ج / ه س ص



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