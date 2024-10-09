الرئيس الأمريكي: الليلة إعصار ميلتون سيكون مسألة حياة أو موت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 9 - 10 (كونا) -- طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء ممن هم في مسار "إعصار ميلتون" اتباع تعليمات السلامة من الإعصار الاستوائي الذي يتوقع أن يضرب سوحل فلوريدا في وقت متأخر من هذه الليلة وقد يكون أسوأ كارثة طبيعية تجتاح الولاية منذ قرن.
وقال بايدن خلال إحاطة في البيت الأبيض إلى جانب نائبته كامالا هاريس "ونحن نتجه نحو الـ 24 ساعة المقبلة. إنها حرفيا مسألة حياة أو موت" مشيرا إلى أنه وفريقه بذلا ما في وسعهما استعدادا للإعصار من خلال الموافقة الفورية على إعلان حالة الطوارئ في فلوريدا بالجنوب الشرقي الأمريكي وإرسال فرق البحث والإنقاذ والمياه والغذاء ومولدات الطاقة وسيارات الإسعاف إلى المنطقة.
وبالنسبة لجهود الاستجابة والتحضيرات المتخذة من قبل إدارته مع اقتراب ميلتون من ولاية فلوريدا قال بايدن "ستكون المديرة كريسويل (مديرة الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ) في مركز عمليات الطوارئ الحكومي في فلوريدا الليلة. وسنواصل أنا وكمالا الضغط على الشركات حتى تظل أسعار البنزين والرحلات الجوية والسلع التي يحتاجها الناس مستقرة".
وأوضح بايدن "أنا هنا مع القادة في إدارتي الذين هم في الخطوط الأمامية للتحضير لهذه العاصفة وسيطلعونني على أحدث جهودنا لإنقاذ الأرواح وسبل العيش" مؤكدا أنه وفريقه يتعاونان مع المسؤولين الحكوميين والمحليين لدعم المجتمعات المتضررة.
ولفت بايدن إلى أن "العديد من المجتمعات التي تقع في مسار الإعصار ميلتون لم تجد لحظة لالتقاط أنفاسها بين هيلين وميلتون عاصفتان تاريخيتان في غضون أسبوعين".
وأبدى بايدن استياءه من أنه "على مدى الأسابيع القليلة الماضية كان هناك ترويج متهور وغير مسؤول وبلا هوادة للمعلومات المضللة والأكاذيب الصريحة التي تزعج الناس".
وتابع "ذلك يقوض الثقة في أعمال الإنقاذ والتعافي المذهلة التي تم القيام بها بالفعل وسيستمر القيام بها كما أنه يضر بمن هم في أمس الحاجة إلى المساعدة".
وحسب إدارة الأرصاد الجوية الأمريكية التابعة للحكومة الفيدرالية "من المتوقع أن يضرب إعصار ميلتون الساحل الغربي لشبه جزيرة فلوريدا في وقت متأخر من هذه الليلة.
وستبدأ عاصفة مدمرة وكارثية محتملة وهطول أمطار غزيرة للغاية مع أعاصير على طول الساحل الغربي بعد الظهر.
وقالت في نشرة إنذارية إن ميلتون إعصار من الدرجة الرابعة من أصل خمس درجات وتصل سرعة الرياح القصوى المصاحبة له 215 كيلومتر في الساعة.
ومن المتوقع وفق الإدارة أن تتراجع قوة الإعصار إلى عاصفة في وقت مبكر من يوم الجمعة. (النهاية)
ع س ج / ه س ص
MENAFN09102024000071011013ID1108764565
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.