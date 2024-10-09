ندوة في اسطنبول تدعو لتكثيف الإنتاج الإعلامي الداعم للرواية الفلسطينية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
اسطنبول - 9 - 10 (كونا) -- دعا خبراء عرب في الإعلام والسياسة إلى تكثيف الإنتاج الإعلامي بالدول العربية والإسلامية من أجل نقل
الرواية الفلسطينية الى العالم وفضح جرائم الإحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها (شبكة الإعلام الدولية لأجل فلسطين) في مدينة اسطنبول التركية تحت عنوان "دور الإعلام العربي والإسلامي في دعم القضية الفلسطينية" بمناسبة مرور عام على حرب الإبادة المتواصلة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.
وأكد المنسق العام للشبكة عبدالفتاح السيوري خلال الندوة على "ضرورة تكثيف الجهود الإعلامية في كافة الأقطار والبلدان العربية والإسلامية من أجل فضح ممارسات الاحتلال وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني إضافة إلى العمل من أجل نقل الرواية الفلسطينية للعالم".
كما دعا المشاركون في الندوة إلى ضرورة البدء بإعداد "استراتيجيات إعلامية جديدة لدعم الرواية الفلسطينية" وضرورة "تكثيف الإنتاج الإعلامي من أجل تعزيز السردية الفلسطينية".
كما أكدوا ضرورة العمل على مقترح الشبكة من أجل توقيع بروتوكولات تعاون مع الجهات القانونية في الأقطار العربية والإسلامية لتبني قضايا الأسرى الإعلاميين بسجون الاحتلال الاسرائيلي.
يذكر أن هذه الندوة أقيمت في 25 دولة عربية وإسلامية في وقت واحد لتعزيز الدور الإعلامي المناصر للفلسطينيين ودعم قضيتهم العادلة وتأتي ضمن فعاليات الشبكة قبل وأثناء وبعد الذكرى الأولى لعملية "طوفان الأقصى". (النهاية)
ط أ / ر ج
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