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ندوة في اسطنبول تدعو لتكثيف الإنتاج الإعلامي الداعم للرواية الفلسطينية

10/9/2024 11:31:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 9 - 10 (كونا) -- دعا خبراء عرب في الإعلام والسياسة إلى تكثيف الإنتاج الإعلامي بالدول العربية والإسلامية من أجل نقل الرواية الفلسطينية الى العالم وفضح جرائم الإحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها (شبكة الإعلام الدولية لأجل فلسطين) في مدينة اسطنبول التركية تحت عنوان "دور الإعلام العربي والإسلامي في دعم القضية الفلسطينية" بمناسبة مرور عام على حرب الإبادة المتواصلة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.
وأكد المنسق العام للشبكة عبدالفتاح السيوري خلال الندوة على "ضرورة تكثيف الجهود الإعلامية في كافة الأقطار والبلدان العربية والإسلامية من أجل فضح ممارسات الاحتلال وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني إضافة إلى العمل من أجل نقل الرواية الفلسطينية للعالم".
كما دعا المشاركون في الندوة إلى ضرورة البدء بإعداد "استراتيجيات إعلامية جديدة لدعم الرواية الفلسطينية" وضرورة "تكثيف الإنتاج الإعلامي من أجل تعزيز السردية الفلسطينية".
كما أكدوا ضرورة العمل على مقترح الشبكة من أجل توقيع بروتوكولات تعاون مع الجهات القانونية في الأقطار العربية والإسلامية لتبني قضايا الأسرى الإعلاميين بسجون الاحتلال الاسرائيلي.
يذكر أن هذه الندوة أقيمت في 25 دولة عربية وإسلامية في وقت واحد لتعزيز الدور الإعلامي المناصر للفلسطينيين ودعم قضيتهم العادلة وتأتي ضمن فعاليات الشبكة قبل وأثناء وبعد الذكرى الأولى لعملية "طوفان الأقصى". (النهاية)

ط أ / ر ج



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