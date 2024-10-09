مسؤولة أممية: الوضع الراهن في ليبيا غير قابل للاستمرار والشعب يستحق الأفضل

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - 9 - 10 (كونا) -- شددت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) ستيفاني خوري اليوم الأربعاء على أن الوضع الراهن في ليبيا غير قابل للاستمرار مشيرة إلى أن الشعب الليبي يستحق الأفضل.
جاء ذلك في إحاطة قدمتها خوري أثناء جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي حول الحالة في ليبيا وقالت فيها إن الوقت قد حان لإزالة التصور بأن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يعملان فقط على إدارة الأزمة في ليبيا وليس معالجتها.
وأشارت خوري إلى أنها تنوي البناء على الإنجازات الإيجابية الأخيرة وتعزيز عملية سياسية
شاملة في الأسابيع المقبلة تهدف إلى كسر الجمود السياسي ومعالجة محركات الصراع طويلة الأمد والمضي قدما نحو إجراء الانتخابات الوطنية.
ونبهت إلى أن ليبيا لا تزال تواجه عدم الاستقرار بسبب الإجراءات أحادية الجانب التي تتخذها الأطراف السياسية المختلفة مشيرة إلى أن استمرار هذه الإجراءات يهدد بتقويض سيادة البلاد وتعميق الأزمة وإعاقة التقدم نحو حل سياسي شامل يعالج قضايا مثل الانقسام الحالي لمؤسسات الدولة.
وأوضحت رئيسة (أونسميل) أن الليبيين أعربوا عن رغبتهم في حكومة موحدة وشرعية ديمقراطية من خلال الانتخابات فضلا عن معالجة القضايا الأطول أمدا مثل هيكل الدولة والتوزيع العادل للثروة.
وأكدت أن تدابير بناء الثقة مثل وقف الإجراءات أحادية الجانب تعتبر ضرورية لدفع عملية سياسية مثمرة مشيرة إلى أن حل أزمة البنك المركزي يمنح الأمل في تحقيق تقدم سياسي شامل.
ولفتت إلى أن (أونسميل) تعمل على تسهيل هذه العملية جنبا إلى جنب مع الدعم الدولي الحاسم نحو تحقيق انتخابات عامة في ليبيا.
وحول مصرف ليبيا المركزي قالت المسؤولة الأممية إن أزمة المصرف كشفت عن الطبيعة الهشة للاستقرار الذي ينظر إليه في بعض الأحيان على أنه نتيجة للجمود السياسي.
وأضافت خوري أن المجلس الرئاسي أجرى تعيينات "مثيرة للجدل" في المصرف المركزي خلال شهر أغسطس الماضي وقوبلت بالرفض من قبل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ما أدى إلى تصاعد التوترات بما في ذلك تعليق إنتاج النفط في 26 أغسطس.
وأشارت رئيسة (أونسميل) إلى أن البعثة الأممية يسرت مناقشات متعددة بين القادة الليبيين ما أدى إلى استئناف عمليات وصادرات النفط.
وسلطت الضوء على الحاجة الملحة لضمان استقلال مؤسسات الدولة الليبية ومنع استغلالها سياسيا في ظل التطورات الأخيرة كما أفادت باستمرار الاستعدادات للانتخابات المحلية في 60 بلدية وذلك في تطور إيجابي مبينة أنه من المتوقع إجراء الانتخابات في نوفمبر المقبل.
وأعربت في هذا الصدد عن تطلعها لإجراء انتخابات محلية ناجحة تمثل "فرصة مهمة للشعب الليبي لممارسة حقه في اختيار ممثليه".
وحول انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا عبرت المسؤولة الأممية عن قلقها إزاء الإبلاغ عن أكثر من 23 حالة اعتقال تعسفي واحتجاز واختفاء قسري في شرق وغرب ليبيا خلال الأشهر الأخيرة "وكثير منها بدوافع سياسية".
ودعت خوري في هذا الصدد إلى إنهاء الاعتقالات التعسفية وإجراء تحقيقات مستقلة لمكافحة الإفلات من العقاب. (النهاية)
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