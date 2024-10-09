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مسؤولة أممية: الوضع الراهن في ليبيا غير قابل للاستمرار والشعب يستحق الأفضل

10/9/2024 11:31:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 9 - 10 (كونا) -- شددت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) ستيفاني خوري اليوم الأربعاء على أن الوضع الراهن في ليبيا غير قابل للاستمرار مشيرة إلى أن الشعب الليبي يستحق الأفضل.
جاء ذلك في إحاطة قدمتها خوري أثناء جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي حول الحالة في ليبيا وقالت فيها إن الوقت قد حان لإزالة التصور بأن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يعملان فقط على إدارة الأزمة في ليبيا وليس معالجتها.
وأشارت خوري إلى أنها تنوي البناء على الإنجازات الإيجابية الأخيرة وتعزيز عملية سياسية شاملة في الأسابيع المقبلة تهدف إلى كسر الجمود السياسي ومعالجة محركات الصراع طويلة الأمد والمضي قدما نحو إجراء الانتخابات الوطنية.
ونبهت إلى أن ليبيا لا تزال تواجه عدم الاستقرار بسبب الإجراءات أحادية الجانب التي تتخذها الأطراف السياسية المختلفة مشيرة إلى أن استمرار هذه الإجراءات يهدد بتقويض سيادة البلاد وتعميق الأزمة وإعاقة التقدم نحو حل سياسي شامل يعالج قضايا مثل الانقسام الحالي لمؤسسات الدولة.
وأوضحت رئيسة (أونسميل) أن الليبيين أعربوا عن رغبتهم في حكومة موحدة وشرعية ديمقراطية من خلال الانتخابات فضلا عن معالجة القضايا الأطول أمدا مثل هيكل الدولة والتوزيع العادل للثروة.
وأكدت أن تدابير بناء الثقة مثل وقف الإجراءات أحادية الجانب تعتبر ضرورية لدفع عملية سياسية مثمرة مشيرة إلى أن حل أزمة البنك المركزي يمنح الأمل في تحقيق تقدم سياسي شامل.
ولفتت إلى أن (أونسميل) تعمل على تسهيل هذه العملية جنبا إلى جنب مع الدعم الدولي الحاسم نحو تحقيق انتخابات عامة في ليبيا.
وحول مصرف ليبيا المركزي قالت المسؤولة الأممية إن أزمة المصرف كشفت عن الطبيعة الهشة للاستقرار الذي ينظر إليه في بعض الأحيان على أنه نتيجة للجمود السياسي.
وأضافت خوري أن المجلس الرئاسي أجرى تعيينات "مثيرة للجدل" في المصرف المركزي خلال شهر أغسطس الماضي وقوبلت بالرفض من قبل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ما أدى إلى تصاعد التوترات بما في ذلك تعليق إنتاج النفط في 26 أغسطس.
وأشارت رئيسة (أونسميل) إلى أن البعثة الأممية يسرت مناقشات متعددة بين القادة الليبيين ما أدى إلى استئناف عمليات وصادرات النفط.
وسلطت الضوء على الحاجة الملحة لضمان استقلال مؤسسات الدولة الليبية ومنع استغلالها سياسيا في ظل التطورات الأخيرة كما أفادت باستمرار الاستعدادات للانتخابات المحلية في 60 بلدية وذلك في تطور إيجابي مبينة أنه من المتوقع إجراء الانتخابات في نوفمبر المقبل.
وأعربت في هذا الصدد عن تطلعها لإجراء انتخابات محلية ناجحة تمثل "فرصة مهمة للشعب الليبي لممارسة حقه في اختيار ممثليه".
وحول انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا عبرت المسؤولة الأممية عن قلقها إزاء الإبلاغ عن أكثر من 23 حالة اعتقال تعسفي واحتجاز واختفاء قسري في شرق وغرب ليبيا خلال الأشهر الأخيرة "وكثير منها بدوافع سياسية".
ودعت خوري في هذا الصدد إلى إنهاء الاعتقالات التعسفية وإجراء تحقيقات مستقلة لمكافحة الإفلات من العقاب. (النهاية)

ع س ت / ر ج



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