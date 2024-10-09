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الجيش المالي يعلن صد هجومين وتحييد عدد من المسلحين شمالي البلاد

10/9/2024 11:31:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 9 - 10 (كونا) -- أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في مالي اليوم الأربعاء أن قواتها المسلحة نجحت في صد هجومين متزامنين ضد مواقعها في (بير) و(تمبكتو) شمالي البلاد كاشفة في نفس الوقت عن تحييد عدد كبير من المسلحين.
وأشارت الهيئة في بيان الى أنه من بين المسلحين الذين تم تحييدهم "القيادي العزة ولد يحيى الشهير بجلبيب الأنصاري وهو قيادي بارز بفرع تنظيم (القاعدة) الإرهابي في منطقة (تمبكتو)".
وأوضحت أنها نجحت في "تدمير الوسائل اللوجستية التي كان يستخدمها المسلحون وضبط كميات كبيرة من المخدرات والعديد من الأسلحة الثقيلة والذخائر وغيرها من معدات الاتصالات".
وجددت القيادة التزامها "بملاحقة الجماعات الإرهابية الناشطة بالبلاد ومواصلة العمليات الأمنية في كامل التراب الوطني" كما دعت السكان إلى توخي اليقظة والتعاون مع السلطات العسكرية للحفاظ على الأمن والسلم. (النهاية)

م ر / ر ج



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