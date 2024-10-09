الجيش المالي يعلن صد هجومين وتحييد عدد من المسلحين شمالي البلاد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الجزائر - 9 - 10 (كونا) -- أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في مالي اليوم الأربعاء أن قواتها المسلحة نجحت في صد هجومين متزامنين ضد مواقعها في (بير) و(تمبكتو) شمالي البلاد كاشفة في نفس الوقت عن تحييد عدد كبير من المسلحين.
وأشارت الهيئة في بيان الى أنه من بين المسلحين الذين تم تحييدهم "القيادي العزة ولد يحيى الشهير بجلبيب الأنصاري وهو قيادي بارز بفرع تنظيم (القاعدة) الإرهابي في منطقة (تمبكتو)".
وأوضحت أنها نجحت في "تدمير الوسائل اللوجستية التي كان يستخدمها المسلحون وضبط كميات كبيرة من المخدرات والعديد من الأسلحة الثقيلة والذخائر وغيرها من معدات الاتصالات".
وجددت القيادة التزامها "بملاحقة الجماعات الإرهابية الناشطة بالبلاد ومواصلة العمليات الأمنية في كامل التراب الوطني" كما دعت السكان إلى توخي اليقظة والتعاون مع السلطات العسكرية للحفاظ على الأمن والسلم. (النهاية)
م ر / ر ج
MENAFN09102024000071011013ID1108764561
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