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بريطانيا تعلن مساعدات بقيمة 5 ملايين دولار للحد من الهجرة غير الشرعية

10/9/2024 11:31:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 9 - 10 (كونا) –- أعلنت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الأربعاء مساعدات بقيمة 229ر5 ملايين دولار للحد من الهجرة غير الشرعية من مصدرها ودعم المجتمعات الضعيفة.
وقالت الخارجية في بيان ان المبلغ سوف يسلم الى صندوق الامم المتحدة الاستئماني المتعدد الشركاء للهجرة والذي أطلق في عام 2019 للمساعدة في تنفيذ الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة.
ولفت البيان الى ان الصندوق قد مول حتى اليوم 24 برنامجا في العالم بالتعاون مع 16 منظمة أممية بما فيها مبادرات تعالج الجريمة المنظمة في غينيا وليبريا.
وأضاف ان هناك برامج ومبادرات اخرى للصندوق لدعم المجتمعات المهاجرة في العالم للحد من نطاق عمل عصابات تهريب المهاجرين عبر توفير منازل وخدمات صحية لأطفال الشارع المهاجرين في إثيوبيا ودعم المهاجرين في الاكوادور لبناء مهاراتهم وتوفير فرص عمل لهم.
ويندرج إعلان مساعدات اليوم في إطار تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في المؤتمر السياسي الأوروبي هذا العام للتعاون مع الشركاء لمواجهة أزمة الهجرة.
وأعلن ستارمر في وقت سابق حزمة مساعدات بقيمة 796ر109 مليون دولار لمشاريع في افريقيا والشرق الأوسط لمعالجة العوامل التي تدفع الافراد للهجرة بواسطة القوارب الصغيرة. (النهاية)

ن ب ش



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