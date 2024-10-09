بريطانيا تعلن مساعدات بقيمة 5 ملايين دولار للحد من الهجرة غير الشرعية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
لندن - 9 - 10 (كونا) –- أعلنت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الأربعاء مساعدات بقيمة 229ر5 ملايين دولار للحد من الهجرة غير الشرعية من مصدرها ودعم المجتمعات الضعيفة.
وقالت الخارجية في بيان ان المبلغ سوف يسلم الى صندوق الامم المتحدة الاستئماني المتعدد الشركاء للهجرة والذي أطلق في عام 2019 للمساعدة في تنفيذ الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة.
ولفت البيان الى ان الصندوق قد مول حتى اليوم 24 برنامجا في العالم بالتعاون مع 16 منظمة أممية بما فيها مبادرات تعالج الجريمة المنظمة في غينيا وليبريا.
وأضاف ان هناك برامج ومبادرات اخرى للصندوق لدعم المجتمعات المهاجرة في العالم للحد من نطاق عمل عصابات تهريب المهاجرين عبر توفير منازل وخدمات صحية لأطفال الشارع المهاجرين في إثيوبيا ودعم المهاجرين في الاكوادور لبناء مهاراتهم وتوفير فرص عمل لهم.
ويندرج إعلان مساعدات اليوم في إطار تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في المؤتمر السياسي الأوروبي هذا العام للتعاون مع الشركاء لمواجهة أزمة الهجرة.
وأعلن ستارمر في وقت سابق حزمة مساعدات بقيمة 796ر109 مليون دولار لمشاريع في افريقيا والشرق الأوسط لمعالجة العوامل التي تدفع الافراد للهجرة بواسطة القوارب الصغيرة. (النهاية)
ن ب ش
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