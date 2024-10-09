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الجزائر تدعو مجلس الأمن للتحرك وفرض وقف إطلاق النار في غزة

10/9/2024 11:31:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 9 - 10 (كونا) -- شددت الجزائر اليوم الأربعاء على ضرورة تحرك مجلس الأمن بشكل حازم وفرض وقف إطلاق النار في غزة في ظل استعمال الاحتلال الاسرائيلي التجويع كسلاح حرب.
جاء ذلك في بيان للخارجية الجزائرية بمناسبة إلقاء ممثلها الدائم في الأمم المتحدة عمار بن جامع كلمة خلال جلسة إحاطة بمجلس الأمن الدولي حول (الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين) بطلب من الجزائر وسلوفينيا.
وقالت الخارجية الجزائرية في البيان إن السفير بن جامع أكد أن "قرارات مجلس الأمن تحظر صراحة استعمال التجويع كسلاح حرب" لافتا إلى أنه "أمام جريمة حرب في غزة يتعين على هذا المجلس التصرف بشكل حازم للمحافظة على ما بقي من مصداقيته وفرض وقف إطلاق النار في القطاع".
وأشار إلى أن "الكيان الصهيوني يعمل على قتل الفلسطينيين في القطاع ببطء عبر تجويعهم من خلال تكثيف الحصار وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية".
واشار الى أن "أرقام الأمم المتحدة تشير إلى وصول 52 شاحنة فقط يوميا والتي تمثل الحد الأدنى منذ شهر نوفمبر الماضي من المساعدات التي تصل إلى غزة مع العلم أن 500 شاحنة كانت تصل يوميا قبل 7 أكتوبر 2023 وأن 96 بالمئة من سكان غزة يواجهون الأزمات وأسوأ مستويات انعدام الأمن الغذائي والأمر فعل متعمد".
وأضاف أنه "في خضم هذه الكارثة لم يستثن الطواقم الإنسانية حيث إن 222 من موظفي (أونروا) قتلوا وثلثي مقراتها دمرت جزئيا أو كليا" معتبرا أن "ما يقوم به جيش الاحتلال الصهيوني ليس عملية عسكرية ضد مجموعات فلسطينية مسلحة أو ضد إرهابيين فلسطينيين بل إنها حرب ضد الشعب الفلسطيني نفسه". (النهاية)

م ر / ر ج



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