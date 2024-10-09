الجزائر تدعو مجلس الأمن للتحرك وفرض وقف إطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الجزائر - 9 - 10 (كونا) -- شددت الجزائر اليوم الأربعاء على ضرورة تحرك مجلس الأمن بشكل حازم وفرض وقف إطلاق النار في غزة في ظل استعمال الاحتلال الاسرائيلي التجويع كسلاح حرب.
جاء ذلك في بيان للخارجية الجزائرية بمناسبة إلقاء ممثلها الدائم في الأمم المتحدة عمار بن جامع كلمة خلال جلسة إحاطة بمجلس الأمن الدولي حول (الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين) بطلب من الجزائر وسلوفينيا.
وقالت الخارجية الجزائرية في البيان إن السفير بن جامع أكد أن "قرارات مجلس الأمن تحظر صراحة استعمال التجويع كسلاح حرب" لافتا إلى أنه "أمام جريمة حرب في غزة يتعين على هذا المجلس التصرف بشكل حازم للمحافظة على ما بقي من مصداقيته وفرض وقف إطلاق النار في القطاع".
وأشار إلى أن "الكيان الصهيوني يعمل على قتل الفلسطينيين في القطاع ببطء عبر تجويعهم من خلال تكثيف الحصار وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية".
واشار الى أن "أرقام الأمم المتحدة تشير إلى وصول 52 شاحنة فقط يوميا والتي تمثل الحد الأدنى منذ شهر نوفمبر الماضي من المساعدات التي تصل إلى غزة مع العلم أن 500 شاحنة كانت تصل يوميا قبل 7 أكتوبر 2023 وأن 96 بالمئة من سكان غزة يواجهون الأزمات وأسوأ مستويات انعدام الأمن الغذائي والأمر فعل متعمد".
وأضاف أنه "في خضم هذه الكارثة لم يستثن الطواقم الإنسانية حيث إن 222 من موظفي (أونروا) قتلوا وثلثي مقراتها دمرت جزئيا أو كليا" معتبرا أن "ما يقوم به جيش الاحتلال الصهيوني ليس عملية عسكرية ضد مجموعات فلسطينية مسلحة أو ضد إرهابيين فلسطينيين بل إنها حرب ضد الشعب الفلسطيني نفسه". (النهاية)
م ر / ر ج
MENAFN09102024000071011013ID1108764559
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.